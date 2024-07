Maribel Guardia comparte revelador mensaje que Julián Figueroa le envío a través de una médium

El pasado 9 de abril, se conmemoró el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el reconocido cantante Joan Sebastian, quien perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio.

A pesar del apoyo de su familia, Maribel ha expresado en múltiples ocasiones el profundo dolor que ha sentido desde la pérdida de su único hijo. Con el consuelo de su fe y la devoción a la Virgen de Guadalupe, la actriz confía en que algún día se reencontrará con Julián.

Recientemente, Maribel compartió a Televisa Espectáculos, una experiencia conmovedora que tuvo con una médium poco después de conmemorar el primer aniversario de la muerte de su hijo. Describió este encuentro como “una llamada telefónica” con Julián, ya que la médium le reveló detalles íntimos que solo ella y su hijo conocían.

Mira: Maribel Guardia es blanco de comentarios en redes por su aspecto y fans la defienden “sin filtro envidiosas”

Maribel Guardia rompe en llanto al cantarle a la virgen / Instagram

Maribel Guardia revela que contactó a una médium para comunicarse con Julián Figueroa

“Hice una cita y fui a ver a la médium. No sabes, tuve una llamada telefónica con Julián. Increíble. Me dijo mil cosas de Julián, de su bebé, de mi mamá, del día que yo muera. Me habló de un sombrero que no encontraba, y apareció el sombrero junto con unos juguetes que le di al niño”, relató Maribel.

La actriz, que decidió buscar ayuda debido a su malestar físico y emocional, encontró alivio tras el encuentro con la médium.

“La verdad, cuando se cumplió el año de su mu3rte, me sentía muy mal, me temblaba la mano, me iba de lado, y a partir de ese día me recuperé", afirmó.

Mira: Maribel Guardia recuerda a Joan Sebastian a 9 años de su muerte con una emotiva fotografía junto a su hijo

Maribel Guardia se encuentra de luto tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. / Facebook: Maribel Guardia

Maribel Guardia revela el conmovedor mensaje de Julián

Maribel también compartió un mensaje amoroso que recibió de su hijo durante la sesión.

“Me dijo: ‘Mamá, el día que te mueras, te voy a estar esperando con una alfombra roja. No te la vas a acabar de todo el amor que te voy a dar, pero bueno, ya Dios sabrá cuándo, solo Dios sabe’”. Maribel Guardia

Esta experiencia ha brindado a Maribel un poco de consuelo y la esperanza de un eventual reencuentro con su querido hijo.

“Reinventándome todos los días, cuando pasas por algo así una parte de ti se muere, pero también una parte de mi hijo vive en mí. Ese ha sido mi motivo para continuar”, concluyó.

Checa: ¿Trampa en MasterChef? Aseguran que se les dio ventajas a Ferka y Jawy y que ¡ella es la ganadora!