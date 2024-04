Novia del Shocker revela más detalles sobre la detención del exluchador: “Lo estamos apoyando”

Hace algunas horas, se reportó que José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido en el mundo de la lucha mexicana como Shocker, fue arrestado por causar destrozos en el interior de un hotel en Oaxaca.

El hecho habría ocurrido durante la tarde del pasado miércoles 3 de abril. Según medios locales, el exluchador hizo destrozos en un hotel ubicado en la calle Valerio Trajano, en la colonia centro de Oaxaca, e insultó a los empleados del lugar, quienes llamaron a la policía.

En el video del momento, se puede observar cómo las autoridades sacan al Shocker del inmueble en paños menores y lo suben a una patrulla para trasladarlo Ministerio Público.

"El Shocker" es TENDENCIA porque

detienen al luchador acusado de ocasionar destrozos en un hotel de la Central de Abastos de Oaxaca.

pic.twitter.com/wRI6VKZ6uV

Novia del Shocker habla de la detención del exluchador

En una entrevista para Ventaneando, Gisela Jiménez Franco, pareja del Shocker, contó que el exluchador había viajado a Oaxaca por un compromiso laboral y se contemplaba que regresara a la Ciudad de México el pasado lunes 1 de abril.

Sin embargo, decidió quedarse para “seguir la fiesta” y se comunicó con ella hasta el martes para decirle que necesitaba dinero, pues quería irse a su casa lo más pronto posible.

Tras mandarle el efectivo, no volvió a saber de él hasta la tarde del miércoles, cuando volvió a llamarla para decirle que estaba detenido por un “problema” que tuvo en el hotel.

“Se comunica él conmigo para decirme lo que había sucedido. (Me dijo) que había tenido un problema en el hotel, que lo estaban molestando, que lo habían detenido y por ese motivo lo habían pasado al fiscal” Gisela Jiménez Franco

Dueña del hotel solo quiere que paguen los daños que ocasionó el Shocker

Gisela también comentó que la dueña del hotel se mostró “muy accesible” y lo único que pidió es que le pagaran los destrozos que cometió el exluchador.

“Nosotros estamos buscando pagar lo que es la fianza y pagar los daños para que él pueda salir. Ella (la dueña del hotel) me dijo ‘lo único que busco es no causarle daños a él y voy a checar lo que son mis daños y págame los daños, la mano de obra y ningún problema’”, expresó.

Si bien no detalló cuánto se tendría que pagar, señaló que la parte afectada tiene que ir ante las autoridades para ratificar que el deposito por los daños sí se haya realizado para que el Shocker sea liberado.

Shocker posando para la cámara de perfil con gorra y sudadera / Instagram: @ guaposhockoficial

Novia del Shocker asegura que el exluchador tiene el apoyo de su familia

La mujer también mencionó que el Shocker ha recibido el apoyo de su familia ante sus problemas de adicciones. Incluso, resaltó que el exluchador ha estado en diversos centros de rehabilitación. Sin embargo, él no ha tenido “la voluntad de curarse”.

Para finalizar, aseguró que, tanto ella como los familiares del expeleador, están dispuestos a pagar por lo sucedido, así como también mantienen la esperanza de que él quiera “buscar ayuda”.

“No quiero hablar porque todavía no se toma una decisión (sobre lo que pasará con el Shocker tras su liberación), pero tenemos opciones buenas. Necesitamos platicar con él para ver lo que él decide. Ya no es un niño y tenemos que ver qué va a suceder. No quiero que le pasen cosas malas”, concluyó.

