Shocker discute con su esposa y se sale de control; resulta lesionado, ¿lo atendieron de emergencia? FOTOS

El nombre de Shocker estuvo envuelto en una nueva polémica, luego de que se dio a conocer que una discusión con su esposa terminó de forma más agresiva. El episodio generó múltiples versiones y preguntas sobre lo ocurrido, por lo que el luchador fue señalado en medio de la atención mediática. ¿Qué pasó realmente y cómo se desarrollaron los hechos? Te contamos los detalles de lo que se sabe hasta ahora.

No te pierdas: Revelan que Shocker ya se encuentra en libertad y ahora su familia busca que entre a rehabilitación

¡Otra polémica! Shocker vuelve a dar de qué hablar tras discusión con su esposa. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Shocker y su esposa?

El luchador Shocker, identificado como José Luis Soria Reyna, protagonizó una discusión con su esposa dentro de su domicilio. El hecho fue reportado por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, quien dio a conocer que la situación requirió la intervención de cuerpos de emergencia.

Hasta el momento se desconocen los motivos que provocaron la pelea entre la pareja. Sin embargo, tras el incidente, al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX para atender lo ocurrido. De acuerdo con el reporte, la situación se desarrolló durante la noche del miércoles 21 de enero y generó la movilización de autoridades en la zona.

No te pierdas: Novia del Shocker revela más detalles sobre la detención del exluchador: “Lo estamos apoyando”

Discusión entre Shocker y su esposa moviliza a policía y paramédicos. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Shocker resulto herido en la discusión?

Durante la discusión, presuntamente Shocker habría golpeado un espejo dentro de su vivienda, lo que le habría provocado una lesión en la mano, según informó Carlos Jiménez. El luchador presuntamente terminó con una herida visible tras romper el vidrio, motivo por el cual recibió atención médica en el lugar.

En las imágenes difundidas por el periodista se observa a Shocker sentado en el exterior del inmueble, con la mano ensangrentada y posteriormente vendada, mientras es atendido por paramédicos. También se aprecian restos de vidrio en el área donde ocurrió el incidente.

De acuerdo con el reporte, pese a la lesión, el luchador se negó a ser trasladado a un hospital, por lo que permaneció en el sitio tras recibir atención. Hasta ahora, no se ha informado sobre su estado posterior ni sobre acciones legales derivadas del hecho.

“Discute Shocker con su esposa, golpea un espejo… y acaba con la mano lesionada. Así terminó anoche el luchador José Soria Reyna. Peleó en su casa de la alcaldía Cuauhtémoc, y reventó un espejo. Paramédicos y agentes de la SSC de la CDMX llegaron a ayudarlo. Se negó a ir a un hospital”, destacó el C4 Jiménez.

No te pierdas: Detienen al exluchador Shocker en Oaxaca por supuestos destrozos en un hotel: Video

Shocker resultó lesionado tras romper espejo. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Shocker en la cara?

En 2017, durante una lucha frente a Diamante Azul, Shocker sufrió una lesión en la mandíbula que marcó un punto de inflexión en su carrera. El impacto ocurrido en el ring derivó en complicaciones que, con el paso del tiempo, afectaron de manera directa su quijada y requirieron atención médica especializada.

A raíz de esa lesión, el luchador comenzó a enfrentar problemas recurrentes en la zona maxilofacial, situación que lo llevó a someterse a distintos tratamientos. Entre ellos, se realizaron implantes bucales como parte del proceso para atender las secuelas del golpe recibido durante aquella lucha.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, estos procedimientos provocaron un debilitamiento del hueso de la mandíbula, lo que agravó las dificultades en la quijada. Desde entonces, Shocker ha hablado en distintas ocasiones sobre las consecuencias físicas que dejó aquella lesión sufrida en 2017 y cómo ha impactado en su estado de salud.

¿Cuáles son las polémicas en las que estuvo involucrado Shocker?

A lo largo de los últimos años, el nombre de Shocker ha aparecido en distintos reportes relacionados con incidentes fuera del ámbito deportivo. En 2023, el luchador Shocker fue señalado por una presunta agresión a fans que se le acercaron para pedirle una fotografía; sin embargo, posteriormente salió a desmentir esa versión y negó los hechos.

En 2024, Shocker volvió a ser noticia tras ser detenido luego de un incidente en un hotel. De acuerdo con la información difundida en ese momento, fue señalado por presuntamente causar daños en la propiedad al negarse a abandonar una habitación, lo que derivó en la intervención de las autoridades y su detención para el deslinde de responsabilidades.

Un año antes, en 2022, el luchador también fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Según los reportes, fue señalado por alterar el orden público y golpear vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública, situación que motivó la actuación de las autoridades locales.

Además, Shocker ingresó a la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias ilícitas.

No te pierdas: Shocker da su versión sobre la presunta agresión a una fan: “Quieren dañar mi imagen”