Shocker ¡del ring a pedir limosna! Luego que revelamos que vive en la calle, ¡filtran VIDEO! “Ni puede hablar”

Recientemente una fuente compartió a TVNotas el estado actual de Shocker, icónico luchador mexicano que ha sido señalado de vivir en precariedad en fechas recientes. Frente a este escenario, la polémica continúa a su alrededor, pues se filtró un vídeo en el que muchos aseguran que presuntamente se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia ilícita. ¿Cómo luce?

¿Cómo vive actualmente el luchador mexicano, Shocker?

Shocker, cuyo nombre real es José Jairzinho Soriana Reyna (54), según contó a TVNotas, la amiga de su exnovia (Leslie), presuntamente estaría atravesando una etapa marcada por conductas autodestructivas.

Aún cuando el luchador ha intentado salir adelante, enfrenta severos problemas de adicción y ha vivido episodios complejos que lo habrían llevado incluso a pedir dinero en la calle y a pasar noches sin un lugar para dormir.

Además, señala que presuntamente arrastra cerca de tres décadas de consumo de sustancias, un problema que ha impactado profundamente su vida personal y profesional.

Cada vez está peor. Ha dejado trabajos, pide dinero a transeúntes que lo reconocen, se va de aventón, se llega a dormir en la calle. Se mete de todo: Cristal, cocaína, piedra, marihuana y alcohol. Fuente a TVNotas

De acuerdo con la amiga de su expareja, Shocker ha sido ingresado en al menos cinco ocasiones a distintas clínicas de rehabilitación. Aunque su familia intentó apoyarlo durante estos procesos, cada vez que salía recaía y retomaba el consumo: “ En uno de esos anexos, conoció a Leslie (2014), también una drogadicta. (...) Duraron como 8 años juntos y se realizaron como padres. Él la apoyó mucho. La llevaba a terapia, le pagó estudios. Él le lleva 20 años. Leslie le pagó mal ”, dijo la fuente.

¿Cuál es el vídeo polémico de Shocker que circula en redes sociales, en el que no puede hablar?

Además de lo revelado por la fuente a TVNotas, un reciente vídeo que se ha difundido ha generado preocupación de internautas. En dicha grabación se observa a Shocker, realizando un “sketch”, pero con una notable dificultad para hablar.

En el contenido compartido por la cuenta de X “MrReyKing”, ya se acumulan decenas de comentarios en los que algunos bromean sobre su estado actual, y otros afirman que es resultado del consumo de sustancias ilícitas.

Las palabras de Shocker en dicho vídeo son: “ Dile a tu papá que no esté molestando ” (parte de una parodia).

Algunos de los comentarios del post, son los siguientes:



"¿Es neta que ese wey es el Shocker? Porque no mam*s está más que vergu34ad*",

"¿Pues qué le pasó?” y,

“Las drog4s te destruyen”.

Pobre Shocker ya no puede ni hablar alv. pic.twitter.com/3r300bnQmc — El Rey (@MrReyKing) February 17, 2026

¿Cuál es la trayectoria de Shocker, como luchador?

Shocker nació en Guadalajara, Jalisco, en 1971. Su debut como luchador ocurrió el 16 de octubre de 1992. A lo largo de su trayectoria ha competido en importantes empresas como:



Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL),

International Wrestling Revolution Group (IWRG),

Lucha Libre AAA Worldwide (AAA),

Total Nonstop Action Wrestling (TNA),

International Wrestling Association (IWA) y,

New Japan Pro-Wrestling (NJPW).

En 2013 formó parte del reality show La isla, el reality, donde se convirtió en el segundo participante eliminado. Además, mantiene un canal de YouTube que supera los 130 mil suscriptores.

