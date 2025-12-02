El Hijo del Santo se retira de los cuadriláteros tras 43 años en la lucha libre: ¿Quién lo bajó del ring?

Tras 43 años de carrera, ‘el Hijo del Santo’ quiere retirarse de la lucha libre con honor y dignidad, ahora que tiene todas sus facultades intactas.

¿Cuándo será la última lucha del ‘Hijo del Santo’, antes de su retiro?

El próximo 13 de diciembre, en el Palacio de los Deportes, será la última vez que esta leyenda se suba a un cuadrilátero.

“Ya son 43 años. Se dicen fácil, pero es toda una vida. Ha llegado el momento de decir adiós a la lucha libre. Afortunadamente no es por una lesión o enfermedad, sino por decisión propia, porque ya es el momento. Todavía estoy bien físicamente, me siento ágil y entero, y así quiero que me recuerde el público. Esta determinación fue tomada junto con mi familia, para que ya nos podamos enfocar a otros proyectos”.

El deportista comentó que fue complicado tomar esta decisión en su vida. “Esto comenzó en 2013. Tuve una lesión en la quinta y sexta vértebras, a causa de un castigo llamado ‘martinete’. Los doctores en México no me daban ninguna esperanza y decían que podría quedar paralítico y no volver a luchar. Gracias a la recomendación de Rebecca Jones (†), fui a un doctor en Houston que me dijo que no era necesario operarme, sino que debía tomarme 1 año por lo menos para que la columna se regenerara . Me recuperé y regresé en 2015 sin ningún problema, pero mi familia empezó a preocuparse y me decían que no diera topes o que no hiciera tal giro, pero eso no puedes decírselo a un luchador. Entonces les dije: ‘Si quieren, me retiro’, y acordamos hacerlo” .

¿'El Hijo del Santo’ tomará terapia tras su retiro de la lucha libre?

‘El Hijo del Santo’ aseguró que es importante recibir apoyo emocional tras dejar de realizar una actividad que practicó por tanto tiempo. “A raíz de eso comencé a tomar terapias. Llegamos a la conclusión de que vivía un duelo. Estaba dejando algo que amo, me apasiona, y lo hago de una manera no forzada. Tengo otros proyectos y ‘el Hijo del Santo’ le dará sorpresas al público, ya sin exponerse arriba de un ring”.

Para ‘el Hijo del Santo’, estar en los cuadriláteros era una sensación indescriptible. Por ello, tiene sentimientos encontrados.

Estoy triste. Voy a extrañar todo. Hay un momento muy bonito, que es salir tras bambalinas y llegar al ring. Es el pasillo. Te tardas en recorrerlo unos 2 minutos, porque ahí es cuando el público te arropa, empiezan a aplaudirte y escuchas el grito de ‘¡Santo, Santo!’. Cuando pisas el cuadrilátero es una energía tan bonita y una comunión con la gente. Emocionar a la gente con tus movimientos es algo que sí voy a extrañar. El Hijo del Santo, para TVNotas

¿Cómo continuará el legado del ‘Santo’, ‘el Enmascarado de plata’?

Con su retiro, el legado de su padre, ‘el Santo’, ‘el Enmascarado de plata’, no termina, debido a que su hijo, ‘Santo Jr.’, ya lucha desde hace algunos años.

Aseguró que está en constante comunicación con su padre, ‘el Santo’ (†): “Cuando me pongo la máscara, la ropa de lucha, lo siento conmigo. Todos los días platico con él. Cuando entro a mi ‘santuario’ siento que está conmigo, muy orgulloso de mí por haber tomado esta decisión a tiempo”.

Finalmente, compartió cuáles serán los nuevos proyectos a los que se dedicará luego de su retiro: “Quiero dedicarme al 100 a la bioserie de mi padre. Sacar un libro. Continuar con mis conferencias motivacionales. Hacer mi museo, para que el público pueda visitarlo. Me encantaría hacer cine, ya que todavía tengo mucha pila”.

¿Quién es ‘el Hijo del Santo’ y cuál es su trayectoria?

En sus inicios luchó como ‘el Hombre rojo’ y ‘Korak’, de manera amateur . Ya como profesional, debutó con el nombre del ‘Hijo del Santo’.

. Ya como profesional, debutó con el nombre del ‘Hijo del Santo’. Trabajó para las 2 empresas más importantes de la lucha libre en México: Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Triple A.

Es vocero de la asociación Wild Coast , que cuida a especies marinas en peligro de extinción.

, que cuida a especies marinas en peligro de extinción. Ha participado en 5 películas, entre estas, Frontera sin ley.

