Blue Demon Jr revela su estado actual de salud tras accidente automovilístico ¿Considera el retiro?

El legendario luchador mexicano Blue Demon Jr. tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado 27 de octubre, se encuentra en recuperación. Desde un hospital al sur de la Ciudad de México, el ídolo compartió detalles sobre su accidente, y visibiliza... ¿analiza un posible “retiro” de los cuadriláteros?

Blue Demon Jr. se encuentra en terapia intensiva. Conoce los detalles sobre su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Blue Demon Jr?

Según un comunicado emitido por su familia y equipo de trabajo en redes sociales, Blue Demon Jr. fue víctima de un accidente automovilístico durante la madrugada del lunes 27 de octubre de 2025. El luchador permanecía en terapia intensiva, donde recibió atención médica constante y supervisión especializada.

Su equipo expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo y preocupación del público, al mismo tiempo que pidió respeto a la privacidad del luchador y su familia mientras atraviesan este momento.

Se informa al público que durante la madrugada de este lunes, Blue Demon jr., sufrió un percance automovilístico. Se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios. Comunicado de la familia de Blue Demon Jr.

De acuerdo con el luchador, el accidente ocurrió cuando perdió el control de su automóvil al intentar esquivar un objeto que se encontraba en la carretera:

“ Había un objeto en la carretera, no sé si era piedra, no sé qué fue, pero con él pierdo el control del carro y ya no supe qué pasó ”, aseguró.

Blue Demon Jr. hospitalizado de emergencia. / IG

¿Cuál es el estado actual de salud de Blue Demon Jr. tras accidente automovilístico?

El luchador, Blue Demon Jr, ofreció un encuentro con la prensa para reflexionar sobre el accidente automovilístico que lo mantuvo hospitalizado durante más de una semana. El luchador compartió que el siniestro le permitió revalorar la vida, las amistades y la importancia del autocuidado.

“ Aprendes quién está contigo y qué gente no está contigo. Llegas a ver a la gente que que sí está contigo de corazón. También no manejen cansados, manejen siempre con alguien que los mantenga atentos a lo que venga en el camino ”, dijo el luchador.

El propio luchador aceptó que existía una presión para poder dar lo mejor de sí mismo al público, y ante esto, habló sobre sus sensaciones actuales tras el accidente:

Yo ya había faltado a mi trabajo, creo que tuve una carga moral con el público, pero físicamente y emocionalmente me siento bien, todavía no estoy bien, pero me siento bien. Blue Demon Jr.

El luchador abandonó el hospital en silla de ruedas, aunque logró subir por su propio pie al automóvil. A partir de ahora, seguirá con su recuperación en casa, acompañado por su familia.

¿Blue Demon Jr. se retirará tras sufrir un accidente automovilístico?

A pesar de las secuelas del accidente, Blue Demon Jr. mostró determinación al confirmar que su meta inmediata es volver al ring en 2026 para una gira de despedida. El hijo del histórico Blue Demon expresó que su retiro no será abrupto, sino un proceso planeado que le permita agradecer al público y cerrar su trayectoria de más de tres décadas con el respeto y la grandeza que lo caracterizan.

Creo que hay Blue Demon Jr. para rato, pero me quiero retirar bien, quiero dedicarme a mi familia. Algún tiempo fui padre ausente por el trabajo, porque no tenía de otra, pero quiero recuperar tiempo con con mi hijo, quiero recuperar tiempo con mi esposa, con mi familia y quiero estar y disfrutar en buenas condiciones el retiro. Blue Demon Jr.

El luchador adelantó que planea una serie de funciones especiales en distintas ciudades de México y una gran despedida en la Ciudad de México y Monterrey, las dos plazas más significativas en su carrera.

Su objetivo, aseguró, es dejar un legado sólido para las nuevas generaciones de gladiadores y despedirse “con la máscara en alto, sin deudas con nadie y con el cariño del público intacto”.

