Blue Demon Jr. está en terapia intensiva, tras accidente, este es su estado de salud hoy 29 de octubre

Blue Demon Jr., reconocido luchador mexicano, se encuentra en terapia intensiva después de sufrir un accidente automovilístico. A pesar de que su familia dio a conocer algunos detalles de su estado de salud, aún hay incertidumbre sobre cómo se encuentra el luchador tras el incidente. ¿Cómo se encuentra? Te contamos lo que se sabe.

Blue Demon Jr. se encuentra en terapia intensiva. Conoce los detalles sobre su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Blue Demon Jr.?

De acuerdo con un comunicado difundido por su familia y equipo de trabajo a través de redes sociales, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico durante la madrugada del lunes 28 de octubre de 2025. El luchador se encuentra actualmente en terapia intensiva, recibiendo atención médica y seguimiento especializado.

Se señaló que su estado de salud es estable, aunque continuará bajo observación médica para garantizar su recuperación. Su equipo agradeció las muestras de apoyo y la preocupación expresada por el público, además de solicitar respeto a su privacidad durante este proceso.

“Se informa al público que durante la madrugada de este lunes, Blue Demon jr., sufrió un percance automovílistico. Se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios”, destacó la familia de luchador.

Blue Demon Jr. continúa bajo cuidado intensivo, con seguimiento de especialistas. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Blue Demon Jr., según Ana María Alvarado?

Durante la transmisión del programa Sale el sol, los conductores abordaron la noticia del accidente que sufrió Blue Demon Jr., quien permanece en terapia intensiva.

Gustavo Adolfo Infante comentó que el luchador “ingresó directito al área de terapia intensiva”, destacando el nivel de atención médica que está recibiendo Blue Demon Jr. tras percance que sufrió.

Por su parte, Ana María Alvarado expresó su preocupación por el estado de salud del deportista y señaló que la situación no es alentadora mientras permanezca hospitalizado en esa área del hospital.

“Ojalá que se recupere pronto. Alguien que está en terapia intensiva debe de estar delicado, debe estar complicado”, dijo la periodista, enfatizando que el comunicado emitido por el equipo de Blue Demon Jr. busca frenar los rumores sobre su condición.

Alvarado añadió que la decisión de difundir el comunicado oficial podría responder a la creciente preocupación del público tras conocerse versiones que señalaban que el estado de salud del luchador era grave. “Se empezó a correr el rumor de que está muy mal y por eso sacaron el comunicado, pero mientras estés en terapia intensiva la noticia no es buena”, comentó durante la emisión.

Blue Demon Jr. es atendido en un hospital mientras permanece en terapia intensiva. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Blue Demon Jr., luchador que sufrió un accidente automovilístico?

Blue Demon Jr., nacido el 19 de julio de 1966 en la Ciudad de México, es un luchador profesional mexicano. Es hijo adoptivo del icónico luchador y actor conocido como Blue Demon, quien fue su mentor y guía en la lucha libre desde sus inicios. Actualmente forma parte del elenco de la empresa AAA.

A lo largo de su carrera, Blue Demon Jr. ha obtenido diversos títulos dentro de la lucha libre profesional. Entre ellos destacan el Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA, el Campeonato Latinoamericano de AAA, así como varios títulos de la WWA, incluyendo el Campeonato Mundial Peso Wélter, el Nacional Peso Crucero, el Campeonato Mundial Peso Semicompleto y el Campeonato Mundial Jr., Peso Completo.

Antes de dedicarse por completo a la lucha libre, cursó estudios en la Academia Militar México, donde fue comandante alumno y abanderado. Completó el propedéutico en el Colegio Militar y continuó en la Fuerza Aérea Mexicana, donde estuvo cerca de graduarse. Posteriormente se integró a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), donde obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

Blue Demon Jr. ha compartido el ring con figuras importantes de la lucha libre, incluyendo a El hijo del Santo, consolidando su trayectoria dentro de este deporte en México y en el ámbito internacional.

