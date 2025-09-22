Latin Lover reaparece en redes sociales después de su cirugía: “Cada cicatriz guarda una historia”

En redes sociales, Latin Lover sorprendió a sus seguidores al mostrar imágenes de la herida que lleva en el hombro, acompañadas de un mensaje que conmovió a sus fanáticos. El también conductor de Hoy dejó ver la cicatriz de su cirugía y confesó que detrás de cada marca existe una historia de lucha, dolor y superación. ¿Qué le pasó?

Latin lover en el hospital / Redes sociales

¿Qué le pasó al conductor Latin Lover?

Víctor Manuel Reséndez Ruiz, mejor conocido como Latin Lover, ha tenido semanas complicadas tras sufrir un problema en el hombro que lo obligó a pasar por el quirófano hace poco más de dos meses. Aunque en su momento la cirugía pareció exitosa, recientemente se reveló que el tendón se volvió a romper, por lo que tendrá que operarse nuevamente.

El origen de sus problemas se remonta a junio, cuando durante la Triplemanía Regia intervino en un enfrentamiento entre Alberto del Río y el Hijo del Vikingo. En medio de la trifulca, Latin fue empujado al suelo y golpeado con una silla. Días después, compartió en sus redes una foto desde el hospital, sin dar muchos detalles, aunque agradeció a sus seguidores por el apoyo y la buena energía.

En entrevista con Ventaneando, confesó que su hombro había sido operado, pero lamentablemente el tendón se había vuelto a dañar. Aun así, decidió cumplir con sus compromisos en la obra Perfume de Gardenia, en la que comparte escenario con Lis Vega, antes de centrarse en su recuperación. La nueva cirugía quedó programada para el 17 de septiembre.

Latin Lover estado de salud / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud del exluchador Latin Lover después de la operación?

Aunque el exluchador no ha dado detalles sobre su estado de salud, sí señaló que su lesión en el hombro lo mantiene en una etapa delicada, pero no ha perdido el ánimo ni la fe. Confesó que no quiso preocupar a sus compañeros ni al productor Omar Suárez, pero reconoció que había estado bailando con el tendón reventado, lo que aumenta el riesgo de complicaciones.

Respecto a la nueva cirugía parece ser que todo salió bien. Latin aseguró que llevará con orgullo la cicatriz en su hombro, pues es símbolo de que sigue aquí y que, pese a las adversidades, no deja de luchar y soñar. Sus palabras se viralizaron en cuestión de horas, convirtiéndose en un recordatorio de resiliencia para sus seguidores.

¿Qué fue de Latin Lover tras desaparecer de la televisión?

Después de su participación en programas como “Bailando por un sueño” y “Muévete”, Latin Lover se alejó de la televisión para enfocarse en otros proyectos. Se desempeñó como director de talentos en la empresa de lucha libre AAA, donde ha sido una figura clave en la promoción y desarrollo de nuevos talentos.

Además, ha incursionado en el mundo del podcasting con “Luchando por tus sueños”, donde comparte anécdotas y entrevistas con figuras del ámbito de la lucha libre. Este proyecto ha sido un éxito entre sus seguidores, quienes aprecian su perspectiva única y su dedicación al mundo de la lucha.

Aunque ha mantenido un perfil bajo en los medios, Latin Lover sigue siendo una figura influyente en el entretenimiento mexicano, demostrando que su legado va más allá de la televisión y la lucha libre.

