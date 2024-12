Latin Lover desafía a entrevistador al hablar del accidente de Edgar Ponce: “¿Por qué te ríes?”

En una reciente entrevista, el momento incómodo entre Latin Lover y Nayo Escobar dio de qué hablar. Durante una entrevista que duró tres horas, el conferencista Nayo Escobar perdió la sonrisa en plena conversación, al enterarse de un trágico suceso que marcó hace unos años al proyecto de ‘Solo para mujeres’.

El accidente, ocurrido el 5 de mayo de 2005, donde perdió la vida Edgar Ponce, sigue siendo recordado como uno de los episodios más dolorosos en la historia de la televisión mexicana, pues durante una grabación el elenco de ‘Solo para mujeres’ tuvo un fatal accidente cuando un vehículo atropelló a varios de sus integrantes, cobrando la vida de Edgar Ponce e hiriendo a otros más a su paso.

La incómoda reacción de Nayo Escobar al triste relato de Latin Lover

La entrevista entre Latin Lover y Nayo Escobar comenzó en un tono relajado, pero todo cambió cuando el anfitrión del podcast comenzó a relatar el trágico incidente. Al hablar de la grabación de esa entrada, Latin Lover mencionó que algunos miembros del grupo, como Edgar Ponce, ya tenían experiencia en motocicletas, lo que generó una sonrisa en Nayo Escobar, quien parecía no conocer los detalles del accidente. Sin embargo, esa sonrisa desapareció rápidamente cuando Latin Lover continuó narrando los trágicos hechos de esa madrugada.

“Ahorita que te reíste dije, ¿por qué se ríe, Nayo, si fue algo (triste)?”, preguntó Latin Lover, notando el cambio de actitud de su invitado luego de contar la trágica historia.

Nayo, visiblemente sorprendido y avergonzado, trató de explicar su reacción: “No, no, no, me reí nada más por imaginar... pero (Alexis Ayala) no me había contado el accidente”, dijo con seriedad, reconociendo que no estaba al tanto de la magnitud de la tragedia.

Nayo Escobar se ríe de la historia de Latin Lover donde contaba la tragedia de Edgar Ponce

Este momento de la entrevista rápidamente se viralizó en TikTok, donde los usuarios comenzaron a compartir el fragmento y a cuestionar la reacción de Nayo Escobar ante un tema tan delicado y que ha sido comentado durante años. Aunque el contexto de la risa de Nayo parecía inofensivo, muchos consideraron que el accidente que cobró la vida de Edgar Ponce y dejó a varios de sus compañeros heridos merecía más respeto en el momento de la conversación.

El incidente de ‘Solo para mujeres’ sigue siendo recordado 20 años después, y, para muchos, cualquier comentario o gesto relacionado con ese fatídico día sigue siendo un tema delicado. Las reacciones en redes no tardaron en llegar, y aunque algunos defendieron a Nayo, otros criticaron la falta de sensibilidad ante un tema tan serio.

“Nayo era el único wey en el país que no sabía lo que les pasó a los Solo para mujeres”

“Me gustó que cuestionó su risa”

“¿Por qué se ríe el que entrevista?”

“Cuando te das cuenta que el ‘periodista’ solo entrevista y no investiga”

“¿Cómo es posible que el entrevistador no sepa de lo que hablaba?”

“Gracias Latin Lover por cuestionar las risas de frente y no quedarte callado”, escribieron.

