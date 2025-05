Juan Carlos Casasola lanza mensaje al responsable de la muerte de Edgar Ponce: “El castigo está por venir”

Han pasado dos décadas desde que Edgar Ponce, actor, modelo y bailarín de Solo para mujeres, perdió la vida de manera trágica mientras circulaba en motocicleta junto a varios compañeros por una avenida de la Ciudad de México. El impacto lo provocó un conductor que arrolló a todo el convoy en la madrugada del 5 de mayo de 2005.

La tragedia dejó una marca profunda en la industria del espectáculo. Lo que más ha indignado a quienes lo conocieron es que el caso quedó prácticamente impune: el presunto responsable pagó una fianza de apenas 8 mil pesos y fue liberado sin enfrentar consecuencias legales proporcionales a la gravedad de lo ocurrido.

Esto se abordó recientemente en la docuserie de Solo para mujeres, en la que se narra la historia del show y se dedica un episodio completo a la vida y muerte de Edgar Ponce. En este capítulo, Juan Carlos Casasola rompió el silencio y habló sobre su dolor, su indignación y el deseo de que finalmente el caso tenga algún tipo de justicia.

¿Qué dijo Juan Carlos Casasola sobre la impunidad en el caso de la muerte de Edgar Ponce?

Durante la promoción de la docuserie, Juan Carlos Casasola, quien también participó en el espectáculo Solo para mujeres, concedió entrevistas en las que expresó abiertamente su enojo y frustración por la manera en que fue tratado el caso de su amigo.

“Desgraciadamente no hubo un castigo para la persona que hizo eso. Si tú vas o no con casco, lo más que puede pasar es que recibas una multa administrativa, no la muerte de un compañero y otros tantos más heridos…”, declaró Casasola con firmeza, señalando lo injusto del desenlace legal.

El actor fue más allá y aseguró que, aunque la justicia no se dio en los tribunales, aún puede existir una sanción moral y social para el presunto culpable. “Yo creo que la persona que lo hizo, Luis Pascasio Muguerza, con 8 mil pesos se fue a su casa como si no hubiera pasado nada”, denunció tajante.

Con la docuserie ahora al aire, Casasola espera que quienes rodean a Muguerza lo reconozcan por su responsabilidad. “Yo quiero saber hoy, después de este fin de semana que se estrenó la serie, que a ese tipo sus hijos no lo volteen a ver, o sus amigos, esposa, gente que no sabía lo que había pasado y que hoy llegue a la oficina y lo vean y digan: ‘Este tipo fue el que mató al de Solo para mujeres’”, expresó.

“Viene un castigo que seguramente lo va a resentir socialmente, familiarmente, con sus amigos, con la gente que está alrededor y bueno, él sabrá, porque culpable fue”, sentenció Casasola.

Édgar Ponce y Latin Lover eran compañeros en Solo Para Mujeres / Instagram: @setelenovelas / @victor_latinlover

¿Dónde ver la docuserie de Solo para mujeres?

La docuserie “Solo para mujeres” se puede ver en las siguientes plataformas y fechas:

Canal de Las estrellas (TV abierta) : El primer capítulo se transmitió el 8 de mayo a las 23:00 horas , justo después del noticiero “En punto”.



: El se transmitió el , justo después del noticiero “En punto”. Plataforma de streaming ViX: Todos los episodios completos están disponibles desde el 9 de mayo de 2025, exclusivamente en ViX Premium.

La serie consta de cuatro capítulos y ofrece una mirada profunda al fenómeno cultural que fue el show “Solo para mujeres”, incluyendo testimonios de sus protagonistas y detalles inéditos sobre la trágica muerte de Edgar Ponce.

Así fue el trágico accidente: