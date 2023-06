Latin Lover se sincera sobre el accidente que cobró la vida de Édgar Ponce a 18 años

El grupo de Solo Para Mujeres se encontraba grabando un video en motos en Periférico al momento de la tragedia.

Hace poco más de 18 años, en mayo de 2005, ocurrió un fatídico accidente que conmocionó al mundo artístico, pues el elenco de Solo Para Mujeres perdió un integrante, Édgar Ponce, víctima de un atropellamiento durante la grabación de un video en motocicletas que filmaban sobre Periférico.

En una entrevista reciente para el podcast de Fernando Lozano, Víctor Manuel Reséndez Ruiz, mejor conocido como ‘Latin Lover’ se sinceró al respecto y recordó a detalle todo lo que pasó aquella noche que quedó grabada y lo mucho que le afectó a todos los integrantes del elenco.

“Llegando al aeropuerto de México, Mayer dice ‘¿Quién sabe manejar moto? Porque vamos a grabar la entrada de un programa’, y todos le dijimos que sabíamos manejar moto. Íbamos a una velocidad de 60 kilómetros por hora, no más velocidad”, mencionó Latin Lover.

Así mismo, el también exluchador mexicano relató que todos iban vestidos de negros con gabardinas y lentes oscuros, por lo que una camioneta iba frente a ellos para grabarlos mientras circulaban en Periférico, para la entrada del programa No Manches, de Omar Chaparro, porque en los siguientes días iban a ser los invitados especiales.

“Iba una camioneta delante de nosotros y todos en fila para grabar la entrada de Otro Rollo (realmente era para No Manches), porque íbamos a ir de invitados en una semana, y un pen… por atrás nos atropella. Fallece Edgar Ponce, un cuate que era muy buen actor, estaba empezando, y bailaba en el Womans, un antro”, mencionó Latin.

“Fallece él ahí y otros integrantes más se lesionan: Marco Méndez, El Muñeco, Roberto Assad, Manuel Landeta. A Poncho (de Nigris) ni a mí nos pasa nada, ni a Sergio ni a Lalo Rodríguez, y yo pensé que era Lalo el que se había estampado porque cuando agarramos las motos empezó a hacer caballitos, porque arrancamos de Televisa San Ángel, y le decía ‘Bájale la velocidad, vas a ocasionar un accidente’, atrabancado”, agregó.

Aunque eso no fue todo, pues Latin Lover también dijo que cuando escuchó el impacto del vehículo con las motos volteó a ver el accidente y vio a algunos colegas en el aire y las motocicletas hechas pedazos, por lo que detuvieron la grabación después de librar el accidente entre el humo que generó el accidente.

“Dije ‘Este cab… se ensartó en la moto de algún compañero’, y volteo y veo cuerpos volando por el aire, yo le meto segunda, le acelero y me voy, si no me hubieran alcanzado los pedazos de las motos, nos paramos y había una nube de humo, el aceite de las motos por todos lados y se escuchaban muchos quejidos, voces que no las distinguías… No hallo las palabras para decirte, pero alguien se estaba despidiendo, Edgar Ponce”, dijo el actor.

“Otros gritando de dolor, otros no podían ni hablar porque los levanto dos o tres metros de altura, cayeron y se sofocaron”, explicó Latin Lover, previo a recordar cómo fue el momento en que encontró a su amigo Édgar Ponce: “Al retirar los cuerpos de ahí sin saber quién era quién porque había mucho humo, había un cuerpo que estaba boca abajo, con el pelo que le cubría la cara, y nada más se expandía el terreno asfaltico de sangre, y era Édgar Ponce”.

Así mismo, Víctor ‘Latin Lover’ aseguró que siempre que recuerda a su colega y amigo le baja el ánimo, pues sin importar los años que pasan siempre es muy delicado para él recordar el fatídico accidente; aunque no niega que tras ese hecho, a él se le abrió una puerta en el mundo artístico.

“Después de que lo sepultamos y que los demás compañeros estuvieron en el hospital, Mayer me marca… Yo me había regresado a Monterrey porque fue algo muy fuerte, cuando pasa eso me sentí tan mal que me vine, y me habla Mayer y me dice ‘Esto tiene que continuar y nada más para decirte que vas a estrenar’. A raíz de esa desgracia se abre una oportunidad para mí”, concluyó.

