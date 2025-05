A.mar: En las últimas semanas de la telenovela platicamos con Sofía Olea quien interpreta a Marina

La telenovela A.mar, producida por Ignacio Sada y estelarizada por Eva Cedeño y David Zepeda, está por entrar en sus últimas semanas de transmisiones. Uno de los personajes que más ha llamado la atención es Marina, interpretado por Sofía Olea.

Eva Cedeño y David Zepeda son los protagonistas de A.MAR / Alex Isunza / TVNotas

¿Quién es Marina en la telenovela A.mar?

En la telenovela A.mar, Marina es una mujer cuya vida se ve marcada por la tragedia. Traicionada cruelmente por la gente que más quería, decide huir con su pequeño hijo Nico. Sin embargo, es interceptada por un devastador huracán y, debido a los golpes recibidos, queda en estado de coma, pierde a su hijo y termina postrada en la cama de una elitista clínica. Su despiadada hermana la mantiene con vida, conectada a aparatos médicos, alejada del mundo entero y haciéndole creer a todos que está muerta.

Sofía Olea es Marina en la telenovela A.mar de Ignacio Sada. Ella hace pareja en la pantalla con su compañero, Pedro Moreno. / Cortesía de la producción

Todo cambia cuando, después de diez años, Marina despierta del coma. Al despertar, su hermana le asegura que su hijo Nico vive y que la espera con ansias en su casita de la playa. Abordan una embarcación rumbo a dicha casa y, en medio del mar, Marina es golpeada con un fuerte objeto y cae por la borda. Su hermana la cree muerta, pero Marina es encontrada por Gabriel en medio del mar. Al irse a vivir con Gabriel, se enamora de él y conecta emocionalmente con Iker y Nico.

A pesar de su amnesia, la esencia compasiva y amorosa de Marina permanece intacta, lo que le permite formar vínculos profundos con Gabriel e Iker. Su tenacidad y determinación emergen a medida que lucha por recuperar su identidad y enfrentarse a la verdad de su pasado. A medida que lucha por recuperar sus recuerdos, se enfrenta a un pasado doloroso, al tiempo que navega por un presente donde el amor y la posibilidad de una nueva familia con Gabriel e Iker se presentan como un faro de esperanza.

¿Qué dice Sofía sobre su personaje Mariana en la telenovela A.mar?

En entrevista con TVNotas, Sofía nos contó cómo llegó a este proyecto: “Un día estaba con insomnio, no podía dormir y agarré mi teléfono y vi que Nacho Sada iba a iniciar un proyecto, a lo que dije: ‘Yo tengo que estar en él’. A los dos días fui a Televisa, no lo encontré en su oficina, pero me esperé en la televisora todo el día hasta que me topé con un muchacho que le iba a bolear los zapatos. Le dije que le hablara de mí, que le diera mi currículum, y posteriormente Nacho me dijo que pasara. Le dio mucha risa la forma en que llegué con él y me invitó al casting”.

Sofía Olea es Marina en la telenovela A.mar, producción de Ignacio Sada en 2025. / Cortesía de la producción

Antes de Marina, Sofía audicionó para dos personajes distintos: “Primero audicioné para el personaje de Laura Carmine, no quedé. Me ofrecieron el de Gaby Mellado, tampoco se dio, pero para el de Marina fue una bendición que les gustara”.

Sobre el reto de encarnar a una mujer con amnesia, señaló: “Me puse a ver muchas películas con personajes que tuvieran esa característica, fui con un acting coach, y con los directores estuve trabajando mucho eso”.

De la química con sus compañeros, afirmó: “Hice una muy buena dupla con Pedro Moreno, que me ayudó bastante. Siempre nos poníamos a ensayar bastante para ver cómo íbamos a bordar las escenas, y a la gente le ha gustado mucho la pareja. Con Diego de Erice me llevo súper bien y somos muy buenos amigos”.

