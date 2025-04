David Zepeda defiende a su compañero Enrique Madrid y califica de injusticia situación con Pablo Montero

La polémica entre Pablo Montero y Enrique Madrid, compañero de la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’ al que golpeó, está muy lejos de terminar, pues cada día se suman declaraciones al respecto y otras figuras públicas rompen el silencio sobre el incidente tras los bastidores. En esta ocasión fue David Zepeda, actor principal de la obra, quien dio su opinión. ¿Qué fue lo que dijo?

Pablo Montero golpea a Enrique Madrid / IG: @enriquemadridm / @pablomoficial

Te puede interesar: Pablo Montero amenazó a compañero de la obra ‘Perfume de Gardenia’ tras agredirlo, revelan

¿Qué pasó entre Pablo Montero y Enrique Madrid?

A finales del marzo, durante el cierre de la primera noche en un teatro del sureste de país, de la obra ‘Perfume de Gardenia’, Enrique Madrid fue golpeado tras bastidores cuando se acercó a Pablo Montero para pedirle que dejara su teléfono y saliera a dar los saludos finales, pero al también cantante, que en palabras de Madrid estaba “raro” y, sin más, le respondió con un puñetazo en la cara.

La noche siguiente, el intérprete de ‘Mi piquito de oro’ pidió públicamente disculpas a su compañero al final de la obra. Sin embargo, algunos testigos señalaron que más tarde habría amenazado a Madrid en los camerinos.

Por su parte el productor, Omar Suárez, decidió respaldar a Montero: ''(Enrique Madrid) lo empuja y le dice: ‘Ya sal’. Lo que Pablo hizo fue que volvió a sentir que lo empujaba, que lo tocaba, y entonces se volteó y le dio una semicachetada’’. Suárez dijo que él no podía ''mantener a este tipo de personal” en su producción.

Pablo Montero golpea a Enrique Madrid en el teatro en una función de ‘Perfume de Gardenia’ a fines de marzo de 2025. / IG: @enriquemadridm / @pablomoficial

Lee también: Demandan a Pablo Montero tras agresión en ‘Perfume de Gardenia’; así reaccionó el cantante

Tras esta situación, Enrique Madrid fue despedido sin más, ya que Pablo Montero sostuvo que simplemente se defendió: ''Esto pasó atrás del escenario porque ya eran más de dos veces que me empujaba para entrar’’. El agredido ya ha emprendido acciones legales, pues además de la agresión, se quedó sin trabajo.

David Zepeda defendió a Enrique Madrid

David Zepeda, actor principal de ‘Perfume de Gardenia’, fue abordado por la prensa en el aeropuerto recientemente y dijo: ''No tengo derecho a opinar de Pablo Montero pues cada quien sabe como lleva su carrera artística y su vida personal’’. Don embargo, sí aseguró que Enrique Madrid era un gran profesional:

“Yo te puedo decir que en lo que conozco de aquí, Enrique es un profesional. No es que esté en contra de Omar Suárez (el productor). Lo que yo conozco de Enrique es un profesional, un chavo responsable, un ser humano extraordinario. Lo poco y que conocí de él, hacía su trabajo de la mejor manera. También asistía en la dirección. Suplía a Pablo. Era un tremendo profesional”. David Zepeda

Sobre el despido de su colega, consideró: ''Son temas muy difíciles, pero, pues, para mí si es una injusticia honestamente, pero no está en mis manos. Yo no soy el productor. Yo no soy el responsable de la obra. Soy solo un actor”. De igual forma, el actor de ‘La fortuna de amarte’, destacó que le hubiera gustado estar presente en esa ocasión para, de haber sido posible, defender a Madrid.

David Zepeda defendió a Enrique Madrid / Alex Isunza / TVNotas

Échale un ojo a: Mariana Seoane defiende a Pablo Montero, tras agresión a compañero de teatro que terminó en despido

Con esta se suma otra declaración de una figura pública respecto a la polémica que envuelve a la obra ‘Perfume de Gardenia’, particularmente de otro compañero, pues en días recientes, Lis Vega rompió el silencio sobre el golpe que Pablo Montero le propinó a su compañero.