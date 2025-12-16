Muere estrella de la lucha libre en México a los 64 años, ¿quién era Salomón Grundy?

El espectáculo sigue de luto. En medio de las investigaciones por el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele, se reporta la muerte de Tim Hagood, mejor conocido en la lucha libre mexicana como Salomón Grundy, a los 64 años de edad, ¿la ‘regla de tres’ ataca de nuevo?

Salomón Grundy / Redes sociales

No te pierdas: Muere querido actor y productor mexicano, a los 72 años; ¿Quién fue Juan José Zerboni?

¿De qué murió Tim Hagood, mejor conocido en la lucha libre mexicana como Salomón Grundy?

Durante la mañana de este lunes 15 de diciembre, diversos colegas de Salomón Grundy llenaron las redes sociales de mensajes de despedida. Uno de ellos fue el luchador mexicano conocido como ‘el Satánico’.

Mediante Facebook, compartió la última foto que se tomó con él y manifestó estar muy triste por la noticia, afirmando que siempre lo consideró un gran amigo.

“Con tristeza iniciamos esta semana pues se ha ido a la arena celestial, un gran amigo y compañero de profesión como lo fue ‘El Granjero De Kentucky’: Salomón Grundy; me uno en oración por su lamentable pérdida. Grandes momentos donde charlábamos por teléfono por muchas horas a pesar de la distancia, las cuales tengo muy gratos recuerdos y donde se hizo una gran amistad”, se lee.

Si bien no se han dado los motivos oficiales de su muerte, algunos medios han reportado que presuntamente habría sido por un infarto derivado de los problemas de salud que enfrentaba.

Recordemos que el peleador se retiró repentinamente después de que le diagnosticaran insuficiencia renal. Se sabe que esta enfermedad deterioró su salud en los últimos años.

Lee: Muere exreina de belleza a manos de su esposo; los restos fueron encontrados en trágicas circunstancias

¿Quién es Tim Hagood, mejor conocido en la lucha libre mexicana como Salomón Grundy?

Tim Hagood, mejor conocido en la lucha libre mexicana como Salomón Grundy, fue un luchador que nació el 12 de agosto de 1961 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Tenía 64 años al momento de su muerte.

También fue apodado “el Granjero de Kentucky” o “El Hombre Montaña” debido a su gran peso. Según algunos medios, llegó a pesar aproximadamente 250 kilos. Debutó oficialmente en 1987, a la edad de 26 años.

Pese a ser estadounidense, se destacó en la lucha libre mexicana y es recordado por su participación en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Luchó contra varios deportistas de talla nacional e internacional.

Se alejó de los escenarios tras ser diagnosticado con insuficiencia renal. Después de esto, se mantuvo alejado de los reflectores y no se supo mucho de él hasta ahora.

Salomón Grundy / Redes sociales

¿Qué es ‘la regla de tres’ y por qué Salomón Grundy formaría parte de él?

Con la muerte de Salomón Grundy, muchos han recordado la famosa ‘regla de tres’, un mito que dice que, cuando un artista importante muere, otros dos perecen al mismo tiempo. Y es que, tan solo un día antes del deceso del luchador, se dio a conocer que Abraham Quintanilla, padre de Selena, había perdido la vida.

Poco después, se informó que el cineasta Rob Reiner fue asesinado junto a su esposa, Michele. Los dos fueron encontrados sin vida en su casa. El sospechoso principal es el hijo del matrimonio, Nick Reiner. Se dice que la pareja y Nick tuvieron una pelea una noche antes.

Mira: ¿De qué murió Gus Rodríguez, conductor de Nintendomanía? La verdad sobre su enfermedad y el emotivo mensaje