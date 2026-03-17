Muere hijo de estrellas de Survivor semanas después de comprometerse; así lo despidió su novia

Luego de que el zcantante colombiano Zalek muriera tras un accidente en motocicleta, otra tragedia golpea de forma a otro joven. Rex Culpepper, exjugador de futbol americano e hijo de figuras del reality Survivor, murió a los 28 años, apenas semanas después de anunciar su compromiso. La noticia ha conmocionado tanto al mundo deportivo como al del entretenimiento, no solo por su juventud, sino por la historia de resiliencia que marcó su vida tras haber superado el cáncer años atrás.

Muere Rex Culpepper, jugador de futbol americano e hijo de participantes de Survivor / Redes sociales

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¿De qué murió Rex Culpepper, exjugador de futbol americano e hijo de participantes de Survivor?

De acuerdo con reportes, Rex Culpepper perdió la vida a causa de las heridas sufridas en un accidente de motocicleta ocurrido en Florida. La noticia fue confirmada tanto por medios locales como por el equipo de fútbol americano de Syracuse, donde el joven se desempeñó como mariscal de campo.

En un emotivo mensaje, la institución recordó su legado dentro y fuera del campo: “Rex vivió su vida con una pasión infinita”, destacaron, haciendo énfasis en su fortaleza al enfrentar el cáncer testicular a los 20 años sin abandonar su carrera deportiva. Durante su paso por la universidad, participó en 30 partidos entre 2017 y 2020, demostrando una entrega que lo convirtió en un ejemplo de lucha y perseverancia.

Muere Rex Culpepper, jugador de futbol americano e hijo de participantes de Survivor / Redes sociales

¿Qué dijo la prometida de Rex Culpepper tras confirmarse su muerte?

La muerte de Rex ha resultado aún más desgarradora debido a que recientemente se había comprometido con su novia, Savanna Morgan. Fue ella misma quien confirmó la noticia a través de redes sociales con un mensaje que ha conmovido a miles.

“Nadie espera encontrar al amor de su vida y perderlo tan solo seis años después” Prometido de Savanna Morgan

Recordó la intensa relación que compartieron. En su despedida, Savanna reveló que Rex llegó a creer en las almas gemelas gracias a su historia juntos, y destacó que vivieron cada día “como si fuera el último”, viajando, aprendiendo y construyendo recuerdos sin pausa.

Las imágenes del reciente compromiso, donde él aparece arrodillado mientras ella presume su anillo, han cobrado un nuevo significado entre sus seguidores, quienes hoy lamentan una historia de amor truncada de manera tan repentina.

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Muere exjugador de futbol americano e hijo de participantes de Survivor / Redes sociales

¿Quiénes son los padres de Rex Culpepper que participaron en Survivor?

Rex era hijo de Brad Culpepper y Monica Culpepper, conocidos por su participación en distintas temporadas de Survivor.

Brad, exjugador de la NFL, dio el salto a la televisión en “Survivor: blood vs. water”, donde compitió junto a su esposa. Años más tarde regresó en “Survivor: game changers”, logrando llegar hasta la final y consolidándose como uno de los participantes más recordados del reality.

Por su parte, Monica también destacó en el programa, alcanzando el Consejo Tribal Final en su temporada y ganándose el cariño del público. Juntos, formaron una de las parejas más sólidas del show.

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