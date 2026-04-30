Filtran carta presuntamente de la suegra de Carolina Flores tras asesinarla: “Espero no haberla lastimado”

El caso de Carolina Flores, exreina de belleza que fue asesinada en Polanco, sigue dando mucho de qué hablar. Y es que tras la detención de su suegra y perpetradora, Érika ‘N’, se filtra una carta que presuntamente habría escrito un día después de haber cometido el crimen y en la que daría mayores detalles sobre los motivos del ataque. Te contamos todos los detalles.

Carolina Flores / Redes sociales

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¿Cuándo detuvieron a Érika ‘N’, suegra y asesina de Carolina Flores?

El pasado 15 de abril, se dio a conocer que Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, había sido asesinada en un departamento de Polanco, en CDMX. Tanto el video que se difundió de la escena como el testimonio de Alejandro, esposo de la hoy occisa, señalaron a Érika ‘N’, suegra de Flores, como la perpetradora del crimen.

De acuerdo con información de medios oficiales, la atacante le habría disparado 12 veces; seis en la cabeza y seis en el tórax. Se mencionó que, tras haber cometido el siniestro, escapó de la escena en un taxi.

Las autoridades pidieron la colaboración de la Interpol para que se extendiera su búsqueda a nivel internacional, siendo durante la noche del pasado miércoles 29 de abril que se dio a conocer su captura en Venezuela. Según lo reportado, se estarían realizando los procesos correspondientes para su extradición a México, donde enfrentará un proceso legal por el delito de feminicidio.

Un reportero en Caracas informó que, aparentemente, la imputada habría llegado a Venezuela el 16 de abril, es decir, un día después de los hechos, y habría rentado un departamento.

Érika ‘N’ / Redes sociales

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Aparece carta que presuntamente Érika ‘N’ le escribió a su hijo tras el asesinato de Carolina Flores

En medio de todo esto, en redes sociales ha circulado una carta que presuntamente Érika ‘N’ le escribió a su hijo un día después de haber matado a Carolina Flores. Según lo que se dice, el texto habría sido encontrado en el teléfono de la imputada, en la sección de ‘Notas’.

En el escrito, se mencionaría que ya estaba cansada de los presuntos desplantes de Carolina. Señala que, desde hacía meses, la exreina de belleza no solo la alejaba de su hijo, sino que también no le permitía estar cerca de su nieto.

“Hijo, ni yo sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero, el que solo saludara a Luca (mi perro) y a mí ni siquiera me dijera: ‘Hola’ después de meses de no vernos se me hizo una majadería”, se lee.

El texto sostendría que Carolina presuntamente se negaría a visitarla en Ensenada, pese a que, presuntamente, tanto ella como Alejandro tenían planeado viajar a ese lugar: “Tenían planeado ir a Ensenada en estos días, pero a la casa no volvería a poner un pie y yo ni enterada. Me reclamó que besara a (mi nieto)... me dijo que ella se había aguantado tres meses”, manifestó.

Al parecer, Érika presuntamente no estaría consciente de que habría asesinado a Carolina, pues expresaría su deseo de no “haberla lastimado mucho”.

“Le dije (a Carolina Flores) que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí, que sabía el dolor que me causaba eso y no ver al bebé. Me dijo que así los tres estaban muy bien. Entonces pasó lo que pasó. Espero no haberla lastimado tanto y que se recupere pronto. Yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa, cuando mi intención de darles una bonita sorpresa… y tú gritándome que ellos eran tu familia. Seguiré vagando unos días y después iré por unas cosas. Sé que nunca me perdonarás, pero saldrán adelante a su manera. Está de más que les pida perdón. Aunque me odies, yo te amaré por siempre”. Fragmento de carta atribuida a Érika N, asesina de Carolina Flores

Hasta el momento, no se ha confirmado la autenticidad de la carta. Por esta razón, queda en puntual calidad de RUMOR este escrito. Sin embargo, ya ha causado mucho revuelo en redes sociales. Los internautas consideran que la señora tendría una especie de “obsesión” con su hijo y por ello realizó el crimen.

Escuchen la carta que escribe la asesina, eso genera más dudas respecto a la complicidad del hijo. pic.twitter.com/FVxohq9xiN — Laura (@LauraTamesV) April 30, 2026

¿Cuál será la condena de Érika ‘N’ por asesinar a Carolina Flores?

De acuerdo con el Código Penal de México, Érika ‘N’, suegra y asesina de Carolina Flores, podría pasar de 35 hasta 70 años en prisión por el delito de feminicidio, dependiendo de las agravantes.

También se menciona que su hijo Alejandro también podría ser arrestado por “encubrimiento”. Y es que el hombre tardó un día en denunciar legalmente el crimen. Según la ley, su sentencia podría ser de hasta tres años, dependiendo de las circunstancias.

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