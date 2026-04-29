Hijo de Mariana Levy la recuerda a 21 años de su trágica muerte: “No me puedo ni levantar de la cama”

Hace 21 años, el mundo del espectáculo se vio conmocionado por la muerte de Mariana Levy, hija de la también fallecida Talina Fernández e icónica actriz. Tanto allegados como colegas no han dudado en recordarla con mucho cariño y nostalgia.

Entre aquellos que expresaron su sentir en esta fecha tan dolorosa se encuentra José Emilio Levy, hijo de la celebridad. En una reciente entrevista, el joven abrió su corazón y manifestó el dolor que sigue sintiendo ante la pérdida de su mamá. Te contamos todo lo que dijo.

José Emilio Levy / Redes sociales

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¿Cómo murió Mariana Levy, mamá de José Emilio Levy?

La muerte de Mariana Levy se suscitó el 29 de abril de 2005. De acuerdo con informes oficiales, la actriz, su esposo ‘el Pirru’ y sus hijos iban rumbo a Six Flags México. Otro vehículo los comenzó a seguir.

Una persona bajó del segundo coche y se les acercó para asaltarlos a punta de pistola. Ante esto, Mariana corrió hacia una patrulla para pedir ayuda, provocando que el criminal huyera de la escena. En algún punto, la también cantante le dijo a su pareja que estaba a punto de desmayarse.

Los servicios de emergencia llegaron y la trasladaron al hospital más cercano. Desafortunadamente, no se pudo hacer nada por ella. La causa oficial de la muerte fue un infarto, aparentemente, derivado de un ataque de nervios.

Tras las investigaciones correspondientes, la autoridad logró detener a cuatro individuos involucrados en el asalto. Los imputados reconocieron su culpabilidad y recibieron distintas sentencias.

En cuanto a los restos de Mariana, estos fueron cremados. Las cenizas quedaron en resguardo de su mamá Talina Fernández hasta 2022, cuando la llamada ‘Dama del buen decir’ decidió esparcirlas en el Desierto de los Leones, en CDMX.

Mariana Levy y Talina Fernández / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

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Esto dijo José Emilio Levy sobre la muerte de su mamá, Mariana Levy

En entrevista para ‘Venga la alegría’, José Emilio Levy dijo seguir muy triste por la muerte de Mariana Levy. Aseguró que “odia abril”, ya que no solo se cumple un año más del deceso de su madre, sino que también es el mes en el que la actriz habría festejado su cumpleaños.

“Ni me digas, que abril yo prefiero que no hubiera existido. Odio este mes. Son días en los que no me puedo ni parar de la cama ni hacer absolutamente nada. Estos días son horribles porque todo mundo me habla y me recuerda que mi mamá falleció. No es un día bonito. Yo prefiero apagar el teléfono y no saber de nadie”. José Emilio Levy

Incluso admitió que no puede ver los proyectos en los que trabajó su mamá. Pese a esto, el joven sí homenajea a Mariana, tanto por su aniversario luctuoso como por su cumpleaños.

“Para mí, es muy difícil ver las novelas de mi mamá, no porque no las encuentre sino porque me rompo, me llena de sentimiento. No es porque no la quiera ver. No me he atrevido. Me hubiera gustado tener el recuerdo de cómo eran sus abrazos, sus besos, su voz”, manifestó.

Cabe resaltar que la actriz perdió la vida tan solo unos meses después de haber dado a luz a José Emilio, por lo que el joven no tiene recuerdos de su mamá.

¿Quién es José Emilio Levy, hijo de Mariana Levy?

José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy es un actor y conductor mexicano.

Nació el 7 de julio de 2004, es decir, nueve meses antes de la muerte de su mamá.

También es hijo de José María Fernández ‘el Pirru’.

Estudio leyes, pero su sueño siempre ha sido seguir los pasos de su mamá.

Ha dado de qué hablar en los últimos años por las acusaciones de maltrato que ha hecho en contra de Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara. La cantante fue su madrastra durante algunos años.

pareja de Ana Bárbara. La cantante fue su madrastra durante algunos años. José Emilio también ha declarado abiertamente que no tiene una buena relación con su papá ‘el Pirru’.

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