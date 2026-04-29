Coque Muñiz de luto: Así anunció la muerte de Mariana Levy completamente EN VIVO hace 21 años

Este 29 de abril, se cumplen 21 años desde la inesperada muerte de Mariana Levy, hija de Talina Fernández y una de las actrices más queridas del medio artístico. Uno de los primeros en confirmar el terrible acontecimiento fue Jorge ‘Coque’ Muñiz. Te contamos cómo fue que el actor anunció el terrible acontecimiento a través de su programa ‘En casa’.

Coque Muñiz anuncia la muerte de Mariana Levy / Mezcalent/Redes sociales

Lee: Muere ‘el Capi’ mientras bajaba de un escenario, ¿qué le pasó al integrante de ‘Hechizo Tropical’?

¿Quién era Mariana Levy y de qué murió?

Mariana Levy Fernández fue una actriz y presentadora mexicana. Fue hija de la también fallecida Talina Fernández. Su carrera artística comenzó en la década de los 80, cuando se unió al extinto grupo ‘Fresas con crema’.

Posteriormente, probó suerte en la actuación y se le vio en varios proyectos como:

La Pícara Soñadora

Rosa Salvaje

Vivir Enamorada

Leonela

Mujer casos de la vida real

Rayito de luz

Amor real

Participó en obras de teatro y fue conductora del programa ‘Nuestra Casa’. Más allá de su gran belleza, la celebridad se ganó el cariño del público gracias a su talento y simpatía. En cuanto a su vida personal, estuvo casada en dos ocasiones. La primera con Ariel López Padilla, con quien duró 9 años y fue el padre de su primogénita, María. Sus segundas nupcias fueron con José María Fernández ‘el Pirru’, con quien tuvo dos hijos más; Paula y José Emilio.

Su trágico deceso se dio el 29 de abril de 2005, una semana después de haber cumplido 39 años. De acuerdo con versiones oficiales, Mariana y su esposo iban circulando por la CDMX, cuando notaron que un coche los iba siguiendo.

Se mencionó que un hombre armado se bajó del coche y se acercó a ellos para probablemente asaltarlos. No se sabe exactamente lo que ocurrió, pero se dijo que ella bajó del coche para pedir ayuda a una patrulla. En ese lapso, el criminal huyó y la actriz le comentó a ‘el Pirru’ que estaba a punto de desmayarse.

Si bien se llamaron a los servicios de emergencia y lograron trasladarla al hospital, nada se pudo hacer por la famosa. La causa oficial de muerte fue un infarto fulminante, aparentemente, derivado de un ataque de nervios.

Mariana Levy / Mezcalent/Redes sociales

No te pierdas: El mundo de Marvel se encuentra de luto por la inesperada muerte de importante miembro: ¿De quién se trata?

Así fue como Jorge ‘Coque’ Muñiz anunció EN VIVO la muerte de Mariana Levy

Durante la tarde del 29 de abril de 2005, Jorge ‘Coque’ Muñiz interrumpió la transmisión en vivo de ‘Nuestra casa’ para dar a conocer la muerte de Mariana Levy. El presentador, al borde del llanto, dijo que la actriz falleció tras sufrir un asalto.

“Falleció hace unas horas, una mujer ejemplar cuya carrera y trayectoria artística la inició en el grupo musical ‘Fresas con crema’ desafortunadamente damos esta noticia, nos comenta que fue un asalto, desde aquí y me imagino que todos mis compañeros en Televisa se unen a una de las personas más lindas que hemos conocido”. Jorge ‘Coque’ Muñiz

El resto de los presentadores se mostró sumamente conmocionado por la noticia. En tanto que Muñiz manifestaba lo mucho que la extrañarían: “Te vamos a extrañar mucho, Mariana, desde aquí te mandamos un aplauso”, indicó.

Los restos de Levy fueron cremados. Su madre, Talina Fernández, conservó las cenizas hasta 2022, cuando las esparció en un bosque del Desierto de los Leones, en CDMX. Un año después de esto, Fernández también perdería la vida.

¿Cómo fue la última entrevista de Mariana Levy?

Previo a su muerte, Mariana Levy asistió al programa de ‘Don Francisco presenta’ en Miami. Durante la conversación, habló un poco de su trayectoria artística y aprovechó para expresar su preocupación por la inseguridad en el país.

“Me entristece que se lleven la vida de unas 500 mujeres y nadie haya podido pararlo porque una mujer que sea asesinada es suficiente para hacer un escándalo”, manifestó en aquel entonces.

En diversas ocasiones, Talina Fernández mencionó que, desde esta entrevista, empezó a tener un mal presentimiento. Y es que comenzó a pensar lo que pasaría si su hija muriera.

“Yo me quedé muy angustiada con los niños, por primera vez pensé: ‘Si Mariana faltara’. Fueron tres noches de estar duro y dale, porque eso jamás pasaba por mi mente”, expresó.

Mira: Muere integrante de N+ Noticias en un trágico accidente automovilístico: ¡Conductores lloran la pérdida EN VIVO!