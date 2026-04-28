Muere ‘el Capi’ mientras bajaba de un escenario, ¿qué le pasó al integrante de ‘Hechizo Tropical’?

El mundo del entretenimiento sigue de luto. Tras el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana, a manos de su suegra, se confirma la muerte de Lucas Herrera, mejor conocido como ‘el Capi’, integrante de la agrupación ‘Hechizo Tropical’. Te contamos todos los detalles.

Lucas Herrera, ‘el Capi’ / Redes sociales

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¿Cómo murió Lucas Herrera ‘el Capi’, integrante de ‘Hechizo Tropical’?

De acuerdo con información oficial, Lucas Herrera ‘el Capi’ murió durante la noche del pasado 26 de abril, luego de que, junto a su grupo ‘Hechizo Tropical’, se presentara en avenida Champagnat en Mar del Plata, Argentina. El famoso tenía 31 años al momento de su deceso.

Testigos contaron que, mientras bajaba del escenario, Lucas convulsionó y posteriormente se desmayó, por lo que llamaron a los servicios de emergencia. Debido a que tardaron en llegar, uno de los presentes lo llevó en su coche al hospital, donde fue declarado muerto. Se reportó que la causa oficial del deceso fue un paro cardíaco.

A través de redes sociales, sus compañeros de agrupación le dedicaron un corto, pero emotivo mensaje de despedida.

“En memoria de Lucas Herrera. Siempre vivirás en cada show, escenario y en nuestros corazones. Todos los momentos vividos y compartidos quedarán en nuestros mejores recuerdos”, se lee.

La banda dio a conocer que los ritos funerarios se realizaron el pasado lunes 27 de abril. Se solidarizaron con la familia y agradecieron todas las muestras de cariño que han recibido de los fans tras el terrible acontecimiento.

Lucas Herrera, ‘el Capi’ / Redes sociales

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¿Qué dijo la familia de Lucas Herrera ‘el Capi’ tras su muerte?

Hasta el momento, solo la hermana de Lucas Herrera ‘el Capi’ se ha pronunciado. Luciana Herrera, la melliza del artista, se ha dicho muy dolida por lo ocurrido y, mediante redes sociales, le dedicó unas palabras emotivas.

“Hoy ya está sonando un güiro en los cielos. Sé que estás con papá, el abuelo y nuestra Cande. Sé que ellos te recibieron en sus brazos y que no estás solo. Te amo, mi amor, siempre y para siempre. Gracias a la banda que fue tu cable a tierra para sacarte una sonrisa. Te fuiste haciendo lo que amabas. Te amo, mi melli. Hasta volver a encontrarnos”, manifestó.

Por supuesto, fans no han dudado en solidarizarse con ella y recordar a Lucas como una persona que amaba su profesión. Hasta ahora, se desconoce si los restos de la celebridad serán cremados o enterrados en algún panteón.

Lucas Herrera, ‘el Capi’ / Redes sociales

¿Quién era Lucas Herrera ‘el Capi’, integrante de ‘Hechizo Tropical’?

Lucas Herrera, conocido entre la comunidad como ‘el Capi’, fue un integrante de la banda argentina ‘Hechizo Tropical’. Tenía 31 años y, según información de la página oficial de la banda, era el encargado de las animaciones visuales en los shows y videos.

En el otro comunicado que lanzó la agrupación tras su muerte, se menciona que tuvo una “descompensación” tras el show que dieron el pasado fin de semana, explicando que, por respeto a la familia, cancelarían una presentación que tenían programada en los próximos días.

“Lucas, integrante de ‘Hechizo Tropical’, se descompensó en el bailable, luego de dar su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente, falleció. Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento”, se lee.

Según ha circulado en redes sociales, Lucas tenía problemas cardíacos. No obstante, esto no ha sido confirmado por la familia o la agrupación. Se desconoce si estaba casado o tenía hijos, pero se sabe que le sobreviven su madre y una hermana melliza.

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