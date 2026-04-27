¿Dónde está la suegra de Carolina Flores? Inician búsqueda internacional para encontrar a Érika ‘N’

El caso de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada por su suegra, sigue dando mucho de qué hablar. Las autoridades siguen buscando a Érika ‘N’, quien, según detalles que han salido a la luz, habría planificado el crimen desde días antes, aparentemente, por celos. Esto es lo que se sabe.

Carolina Flores / Redes sociales

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¿Por qué se dice que Érika ‘N’ planeaba matar a Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años?

El asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, ocurrió el pasado 15 de abril, en un departamento de Polanco, en CDMX. El crimen fue denunciado legalmente por su esposo, Alejandro, hasta el día siguiente. El hombre reconoció que su madre fue la perpetradora.

Con el pasar del tiempo, se fueron destapando mayores detalles. El periodista C4 Jiménez, compartió dos videos del crimen. En el primero, se puede ver a Carolina yendo a la cocina, seguida de su suegra. Si bien no se ve qué pasa en esa habitación, se pueden escuchar varios disparos. Según lo reportado, la joven recibió un total de 12 impactos; 6 en la cabeza y el resto en el tórax.

Momentos después llega Alejandro, quien, con una actitud que muchos consideran tranquila, le pregunta a su madre sobre lo ocurrido. Érika ‘N’ le explica que su nuera la hizo enojar y la responsabiliza por haberlo “robado”. Este clip sugiere que el móvil del crimen fueron celos.

En el segundo video, se escucha cómo Érika le dice a Carolina que llevaba varios días manejando con sus mascotas desde Ensenada. Posteriormente, le pide un vaso de agua; la joven va a la cocina y justo allí se desarrolla el siniestro. Esto da a entender que todo habría sido planeado.

Según testimonios de amigos y familiares de Carolina, la joven tenía una relación relativamente buena con su suegra, pero todo cambió cuando quedó embarazada. Aparentemente, le hacía comentarios “pasivo-agresivos” y la “maltrataba”.

Carolina Flores / Redes sociales

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Suegra de Carolina Flores, exreina de belleza, es buscada por la Interpol

Hasta el momento, se desconoce dónde se encuentra con exactitud Érika ‘N’, la mujer señalada de asesinar a Carolina Flores. No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió la colaboración de la Interpol para emitir una ficha de búsqueda.

Esto quiere decir que Érika ‘N’ también está siendo buscada a nivel internacional y se cree que esto aceleraría su localización. De acuerdo con lo que se ha rumoreado en redes sociales, la señora tendría los recursos suficientes para huir del país.

Según la actualización más reciente que hizo C4 Jiménez sobre el caso, tras cometer el atroz crimen, Érika ‘N’ dejó el arma en la cocina, agarró sus maletas y pidió un taxi por aplicación. Actualmente, las autoridades están interrogando al conductor del taxi para tratar de obtener una pista sobre su paradero.

Aunque no hay una investigación formal contra Alejandro, el esposo de Carolina, en redes sociales han exigido que también se abra una carpeta en su contra, pues para muchos es sospechoso que haya reportado lo ocurrido un día después y que haya dejado huir a su mamá como si nada.

Suegra de Carolina Flores / Redes sociales

¿Cuál es la sentencia que recibirían la suegra y el esposo de Carolina Flores?

Las autoridades ya manejan el crimen como un feminicidio. Con base en lo que dicta el Código Penal de la CDMX, la suegra de Carolina Flores podría recibir una condena de 35 a 70 años, dependiendo de los agravantes.

En caso de Alejandro, si bien hasta donde se sabe no hay una investigación en su contra, la ley también contempla a personas que hayan encubierto a un familiar en un delito. Aunque Alejandro explicó que se tardó un día en denunciar debido a que estaba grabando videos por si su hijo era llevado a una casa hogar, muchos no creen esta excusa.

A aquellos que encubren a delincuentes, se contempla una pena de 2 a 8 años de prisión, dependiendo de las agravantes, y hasta mil días de multa por haber “ayudado a su madre a escapar”.

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