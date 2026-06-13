Cantante exitosa y expareja de Jaime Sánchez Rosaldo que se vio involucrada en el asesinato de su esposo

México sigue de luto por la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y papá de Alessandra Rosaldo. Como era de esperarse, muchos han tenido interés por su trayectoria, polémicas y vida personal.

Un dato desconocido para muchos es que el productor musical llegó a trabajar con Gilda Dekenen, con quien se reporta que también tuvo un romance en su momento. Si bien la cantante tenía potencial para ser una gran estrella, todo se vio eclipsado al verse involucrada en el asesinato de su esposo, el hermano de un expresidente de México. Te contamos qué pasó.

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¿Quién era Jaime Sánchez Rosaldo? / Redes sociales

¿Quién es Gilda Deneken, expareja de Jaime Sánchez Rosaldo?

Gilda Aída Deneken Cacharro, mejor conocida simplemente como Gilda Deneken, es una cantante, actriz y agente inmobiliaria mexicana. Actualmente tiene 73 años. Su debut en el mundo artístico fue en los años 60, formando parte de la agrupación ‘Los Peg’.

Tuvo apariciones en algunos programas de televisión y posteriormente sacó sus propios sencillos, gracias al apoyo de Jaime Sánchez Rosaldo, quien falleció el 8 de junio de este año por aparentemente un infarto cardiovascular.

Como actriz, se le vio en algunas producciones como:

Papito querido

La soltera del dos

Alegría del mediodía

Con el tiempo, se fue alejando de la vida artística y muy poco se supo de ella. Su perfil en Linkedin indica que trabajó como agente inmobiliario en Naucalpan. Su nombre volvió a ser tendencia después de que reapareciera para confirmar el deceso de su ex.

Según declaró. seguían en contacto y sabía que estaba luchando contra una enfermedad. Sin embargo, no quiso decir cuál era. Indicó que, a su consideración, esa información debía detallarla la familia.

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Gilda Deneken, expareja de Jaime Sánchez Rosaldo / Redes sociales

El crimen que eclipsó la carrera de Gilda Deneken

En 2004, se anunció la muerte de Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Gilda Deneken estuvo con él por varios años, por lo que se considera su esposa, pese a que, según se reporta, nunca se casaron oficialmente.

Se informó que el hombre fue encontrado con una bolsa de plástico en la cabeza dentro de un carro abandonado en un barrio del municipio de Huixquilucan, Estado de México. La primera teoría apuntaba a que se había reunido con sus asesinos por un tema de extorsión.

No obstante, con el tiempo las sospechas empezaron a caer en Gilda. Se decía que, supuestamente, ella orquestó el crimen. Debido a ello, tuvo que “autoexiliarse” de México. A pesar de que no hubo pruebas en su contra, ella misma ha admitido que su vida cambió por completo.

En una entrevista para Mónica Garza, la cantante expresó: “Me hizo muchísimo daño. No podía aceptar que había perdido al hombre que amo. Perdí todo; al amor de mi vida, mi paz, mi trabajo, a mi familia, porque en ese momento no la veía”.

Afortunadamente, la familia de Enrique jamás creyó que ella fuera culpable y le ofreció todo su apoyo en esos momentos tan difíciles.

¿Qué se sabe sobre la relación entre Gilda Deneken y Jaime Sánchez Rosaldo?

No se sabe mucho sobre la relación entre Jaime Sánchez Rosaldo y Gilda Deneken. Cuando se anunció la muerte del productor, el programa ‘Ventaneando’ la presentó como su expareja y colega de trabajo.

En ese momento, Gilda indicó que estuvieron juntos por 16 años y que hablaban de manera constante, por lo que le dolía profundamente su pérdida.

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