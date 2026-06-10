Muerte de Jaime Sánchez Rosaldo: El pleito legal que casi acaba con la amistad entre Dulce y el mánager

La muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, revivió muchos momentos controversiales de su vasta carrera como productor y representante. Uno de los más sonados fue su pleito legal con la también fallecida Dulce.

Durante mucho tiempo, ambos estuvieron distanciados y hasta hubo amenazas de cárcel. No obstante, en algún punto lograron arreglar sus diferencias. Te contamos qué pasó exactamente.

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Dulce y su pelea con el papá de Alessandra Rosaldo / Mezcalent

El pleito legal entre el papá de Alessandra Rosaldo y Dulce

Todo ocurrió en 2020. Dulce firmó un contrato con la agencia del señor Jaime Sánchez Rosaldo, Star Management, para participar en la gira de despedida de Napoleón. Por la pandemia, el tour tuvo que ser pospuesto y la famosa aprovechó para presentarse con GranDiosas, pese a que su contrato se lo prohibía.

Ante esto, el suegro de Eugenio Derbez le pidió que le devolviera los 3 millones de pesos que presuntamente le dio como adelanto. Como la cantante aparentemente se negó, se comenzó un proceso legal en su contra.

“Para empezar, todo lo hizo por WhatsApp, pero al otro día Jaime le marcó a su casa y no quiso dar la cara; nunca imaginamos que Dulce se comportara de esta manera, así que Jaime decidió poner cartas en el asunto y le pidió que regresara el anticipo que se le dio”, contó una fuente a TVNotas en ese entonces.

En respuesta, la intérprete de ‘Déjame volver’ lo contrademandó por “fraude”, alegando que habían “abusado de su confianza”. En ese entonces, el abogado de ella aseguró que no existía ninguna carpeta de investigación contra su cliente.

“Lo único que sabemos es que la carpeta de Sánchez Rosaldo sigue abierta en integración hubo retrasos respecto a distintas informaciones que se habían solicitado por ahí, Sánchez Rosaldo interpuso un amparo porque la fiscalía le había negado el acceso a la carpeta de investigación”, resaltó.

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Jaime Sánchez Rosaldo se peleó con Dulce / Redes sociales

¿Cómo se reconciliaron Dulce y Jaime Sánchez Rosaldo?

Lo que parecía una guerra interminable, aparentemente, se resolvió de la manera más sencilla posible. En 2022, Dulce y Jaime fueron vistos juntos en un restaurante de la Ciudad de México. Un amigo de la cantante contó para TVNotas que habían llegado a un acuerdo.

Según esta fuente, platicaron y pudieron arreglar los “malentendidos”. No solo habrían parado sus respectivas demandas, sino que también volverían a trabajar juntos.

“Ambos son grandes personas y extraordinarios profesionales, y no tenía caso seguir con este problema legal. Solo les hacía falta reunirse, decirse en persona lo que tenían que decirse, y a partir de ahora seguir para adelante trabajando”, indicó.

Dos años después de este encuentro, Dulce falleció. Las causas fueron complicaciones relacionadas con el tumor que le habrían extirpado en su momento.

Dulce y Jaime Sánchez Rosaldo se reconciliaron / Archivo TVNotas

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, murió el 8 de junio. Si bien la familia no ha querido dar información oficial de la causa, diversos medios han reportado que se debió a un infarto cardiovascular.

De igual forma, tanto su exnovia, Gilda Dekenen, como un miembro de Kabah, testificaron que, aparentemente, el señor habría estado luchando contra una terrible enfermedad. Esto habría sido confirmado por la propia Alessandra. En su mensaje de despedida, mencionó que su papá “ya no sentía dolor”.

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