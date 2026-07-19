Alessandra Rosaldo está de luto otra vez; una inesperada partida la rompe y se despide: “Gracias por creer en mí”

Cuando parecía que Alessandra Rosaldo comenzaba a recuperarse del duro golpe que significó la muerte de su padre, una nueva despedida volvió a tocar su corazón. La cantante y actriz compartió un emotivo mensaje que refleja el profundo cariño que sentía por una figura clave en su trayectoria profesional.

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¿Por qué Alessandra Rosaldo está de luto nuevamente tras la muerte de su papá?

Alessandra Rosaldo atraviesa semanas especialmente difíciles. Luego de la dolorosa muerte de su padre, don Jaime Sánchez, ocurrida el pasado 8 de junio, la integrante de Sentidos Opuestos enfrenta ahora otra pérdida que la llenó de tristeza.

Este 15 de julio se confirmó la muerte de Javier Labrada Borquez, reconocido productor de Televisa y una figura muy apreciada dentro de la industria del entretenimiento. La noticia provocó una ola de mensajes de despedida entre colegas, amigos y personalidades que tuvieron la oportunidad de trabajar con él.

La partida de Javier Labrada impactó especialmente a Alessandra Rosaldo, quien coincidió con el productor durante su participación en el programa Netas Divinas. Por ese motivo, no dudó en expresar públicamente el dolor que le causó enterarse de la noticia.

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Javier Labrada / Instagram

¿Qué mensaje dedicó Alessandra Rosaldo tras la muerte de Javier Labrada?

Tras confirmarse la muerte del productor, Alessandra Rosaldo compartió un emotivo mensaje de despedida que dejó ver lo importante que fue Javier Labrada en su vida profesional.

La esposa de Eugenio Derbez recordó con afecto las experiencias que compartieron trabajando juntos y agradeció la confianza que él depositó en ella durante esa etapa de su carrera.

“Amado Javier, qué privilegio haberte conocido y haber trabajado juntos, gracias por creer en mí. Harás mucha falta. Descansa en paz” Alessandra Rosaldo

Sus palabras llamaron la atención de los usuarios, quienes destacaron que la artista todavía se encuentra viviendo el duelo por la muerte de su padre, lo que hace aún más dolorosa esta nueva despedida.

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¿Quién era Javier Labrada, el productor de Televisa que marcó la carrera de Alessandra Rosaldo?

Javier Labrada fue uno de los productores más respetados dentro de Televisa. A lo largo de su trayectoria colaboró en diversos proyectos televisivos y construyó relaciones cercanas con conductores, actores y productores del medio artístico.

La noticia sobre su fallecimiento fue dada a conocer mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde familiares y seres queridos destacaron la huella que dejó tanto en el ámbito profesional como en el personal.

“Con mucha tristeza, pero también con un profundo agradecimiento por la vida que compartió con nosotros, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Javier Labrada Borquez. Hay personas que dejan una huella imposible de borrar, y él fue una de ellas”, señalaron en la publicación.

Las palabras rápidamente generaron reacciones de figuras del espectáculo que recordaron al productor con cariño y agradecimiento por el apoyo que brindó a lo largo de los años.