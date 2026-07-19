Fuerte sismo azota Perú y deja varios muertos en diferentes zonas del país: ¡Buscan en los escombros! VIDEO

A solo unas semanas del trágico doble terremoto que azotó Venezuela, un nuevo desastre natural consterna a territorio sudamericano, luego de que un fuerte temblor golpeara a Perú durante las últimas horas, cobrando la vida de varias personas.

Perú sufre terremoto / Canva

¿Cómo fue el sismo que azotó Perú recientemente?

El terremoto principal, de magnitud 5.1, fue seguido apenas 17 minutos después por una réplica de magnitud 3.7, provocando momentos de pánico entre la población y afectaciones en distintos municipios de la provincia de Chupaca, en Perú.

El primer sismo ocurrió a las 9:24 de la noche (hora local) con una profundidad aproximada de 24 kilómetros. Minutos después se presentó una réplica de magnitud 3.7, localizada a 18 kilómetros de profundidad, lo que incrementó el temor entre los habitantes de la región.

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Sismo en Perú / Noticias Caracol

¿Cuántos muertos se registraron tras sismo en Perú?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el saldo preliminar es de seis personas muertas y más de 30 heridas . Las autoridades sanitarias informaron que la mayoría de los lesionados ya recibió atención médica y fue dada de alta, mientras que varias personas permanecen hospitalizadas debido a la gravedad de sus lesiones.

Los equipos de emergencia fueron desplegados desde las primeras horas del domingo para atender a las comunidades afectadas. Personal de rescate, bomberos y brigadas de protección civil continúan realizando labores de búsqueda, evaluación de daños y asistencia a las familias damnificadas.

Las afectaciones más severas se registraron en el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, donde decenas de viviendas quedaron destruidas o presentaron daños estructurales de consideración.

Además de los daños en edificios públicos y religiosos, diversos municipios registraron interrupciones en el suministro eléctrico, complicando las labores de atención durante las primeras horas posteriores al sismo.

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¿Mhoni Vidente predijo sismo en Perú?

Hace apenas unos días, Mhoni Vidente dijo durante su participación en el canal de Unicable, que predecía un terremoto muy cerca de la gran final del Mundial 2026.

De hecho ese día va a temblar (día de la final) en California, Tijuana, que es el 19 de julio. Nada grave, solo el puro susto. Mhoni Vidente

Aunque la zona no es cercana a la que dijo Mhoni, su predicción ha causado sorpresa y asombro por parte de internautas. ¿Vendrán más?

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