¿Mhoni Vidente predijo los terremotos en Venezuela y el triunfo de México en el Mundial 2026? Esto fue lo que dijo

Los terremotos que sacudieron a Venezuela este 24 de junio de 2026 no solo provocaron una ola de solidaridad internacional, también reavivaron una intensa conversación en redes sociales sobre las predicciones de Mhoni Vidente. Miles de usuarios recordaron declaraciones que la astróloga realizó meses atrás sobre cambios drásticos en Sudamérica, movimientos sísmicos y transformaciones que afectarían a varios países de la región.

Al mismo tiempo, la vidente volvió a colocarse entre las tendencias luego de acertar en una de sus predicciones deportivas más comentadas: la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia en el Mundial 2026. La combinación de ambos acontecimientos hizo que sus seguidores retomaran antiguas revelaciones y analizaran si realmente anticipó lo ocurrido.

Doble terremoto sacudió Venezuela. / Redes sociales

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¿Qué ocurrió en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio de 2026? Daños, víctimas y videos virales

Venezuela encendió las alarmas tras el fuerte movimiento telúrico que sacudió al país el pasado 24 de junio. De acuerdo con reportes, se registraron dos sismos casi consecutivos: uno de magnitud 7.1 y otro de 7.5, lo que provocó severos daños estructurales, viviendas colapsadas, más de 100 muertos y miles de víctimas.

El impacto del terremoto en Venezuela 2026 no solo se sintió dentro del país, sino también en distintas ciudades de Colombia como Bogotá, donde usuarios compartieron videos del momento exacto en que la tierra comenzó a moverse. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando preocupación en toda la región.

A raíz de la tragedia, el país declaró emergencia nacional, mientras miles de personas, incluidos famosos e influencers, enviaron mensajes de apoyo y solidaridad hacia las víctimas. Sin embargo, en medio del caos, el nombre de Mhoni Vidente terremotos volvió a aparecer como uno de los temas más buscados.

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¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre Venezuela antes de los terremotos del 24 de junio de 2026?

Mhoni Vidente había hablado sobre Venezuela y varios países de América Latina. Entre sus declaraciones más comentadas aseguró que la nación atravesaría cambios profundos durante 2026 y relacionó esos procesos con una etapa de transformación regional.

La astróloga también mencionó que 2026 sería un “año cero” o de reinicio para diversas naciones, especialmente en Sudamérica. En ese contexto, advirtió sobre movimientos de tierra y fenómenos naturales vinculados a los cambios climáticos que, según ella, afectarían a varios territorios del continente.

Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Habrá más sismos en México y América Latina? Esto advirtió Mhoni Vidente sobre los temblores

Luego del terremoto en Venezuela, resurgieron también las recientes declaraciones de Mhoni Vidente, donde advirtió que los movimientos sísmicos continuarán no solo en Sudamérica, sino en diferentes partes del mundo.

“Va a seguir temblando, van a seguir los movimientos sísmicos y ahora con volcanes, se van a activar algunos (...) hay muchas energías moviéndose y está el mundo en cambio radical” Mhoni Vidente

Estas palabras han causado inquietud, especialmente porque la vidente mencionó que México podría experimentar un sismo durante el Mundial 2026, evento que se desarrollará en conjunto con Canadá y Estados Unidos.

Sus seguidores se mantienen atentos a cada una de sus predicciones, mientras otros piden no generar alarma innecesaria ante fenómenos naturales que, según especialistas, responden a procesos geológicos bien establecidos.

Mhoni Vidente / Redes sociales

¿Contra quién jugará México en el Mundial 2026? La predicción de Mhoni Vidente sobre sus rivales

Mientras las redes debatían sobre los terremotos en Venezuela, otro pronóstico de Mhoni Vidente parecía cumplirse. Horas antes del partido entre México y Chequia, la astróloga aseguró que la Selección Mexicana conseguiría una nueva victoria en la fase de grupos del Mundial 2026.

La confianza de Mhoni se basó en el desempeño que el equipo dirigido por Javier Aguirre había mostrado durante sus encuentros anteriores. Según explicó, veía una racha positiva que seguiría favoreciendo al conjunto tricolor.

“Yo les dije que México traía suerte, porque el primer partido lo ganó 2 a 0 y terminó el partido y se vino la tormenta y dije: ‘trae suerte’, ganó el otro partido 1-0…”, comentó durante una transmisión de “Pregúntale a Mhoni”.

Posteriormente lanzó una afirmación directa que llamó la atención de miles de aficionados:

“Hoy gana México”. Mhoni Vidente

Horas después, la Selección Mexicana derrotó 3-0 a Chequia, resultado que llevó a muchos seguidores de la vidente a destacar nuevamente la precisión de su pronóstico.

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¿Quién podría enfrentar a México en el Mundial 2026, según Mhoni Vidente?

Las predicciones de Mhoni Vidente no terminaron con el partido ante Chequia. Durante la misma transmisión, la astróloga habló sobre los posibles rivales que tendría México en las siguientes rondas del Mundial 2026.

“México contra Escocia que la gana, y luego nos seguiría que si no es España es Portugal”, dijo Mhoni.

Incluso mencionó la posibilidad de que la Selección Mexicana se encontrara con el combinado portugués encabezado por Cristiano Ronaldo, uno de los escenarios más atractivos para los aficionados.

Además, aprovechó para enviar un mensaje de confianza al equipo nacional y a los seguidores que sueñan con una participación histórica en la Copa del Mundo.