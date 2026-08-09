Mhoni Vidente revela que fue víctima de brujería y sufrió aparatoso accidente, ¡ni ella se salvó!

Mhoni Vidente ha ganado gran popularidad gracias a sus polémicas predicciones, algunas de las cuales han llamado mucho la atención por sus supuestos aciertos. Recientemente, volvió a estar en el ojo del huracán por una predicción relacionada con un posible temblor en México.

Ahora, Mhoni Vidente dejó claro que ¡ni ella se salva de las malas energías!, pues contó sobre un accidente que vivió y no dudó en relacionarlo con un supuesto trabajo en su contra. ¿Qué le pasó? Te contamos.

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Mhoni Vidente / IG: @mhoni1

¿Qué le pasó a Mhoni Vidente y cómo sufrió el accidente?

Mhoni Vidente contó que recientemente sufrió un accidente que la hizo poner mucha atención a todo lo que estaba pasando en su vida.

Contó que tuvo una aparatosa caída en público, de la que se levantó inmediatamente, y de inmediato lo asoció con que alguien le había hecho un “mal de ojo”, pues reconoció que últimamente se ha descuidado.

“Me caí pero me caí con ma...e y todo mundo me volteó a ver... y ¡pa’ pronto que me levanto!”. Mhoni Vidente

La astróloga considera que lo ocurrido no fue casualidad, pues comenzó a sentir que había demasiadas señales alrededor de ella. Por eso, no tardó en relacionar el incidente con las energías negativas y con la posibilidad de que alguien estuviera intentando afectarla.

De acuerdo con lo que contó, dejó de realizar algunas de las limpias y rituales de protección que normalmente lleva a cabo. Y fue justamente después de ese periodo cuando sufrió el accidente.

“Cuando tu botas en la pared o tienes un accidente o te caes, haces que tu energía negativa se vaya de tu entorno. Es cuando no procuras limpiarte con un huevo, un limón o agua bendita” Mhoni Vidente

La tarotista considera que estar protegida energéticamente es muy importante y que, cuando una persona baja la guardia, puede quedar más expuesta a lo que ella identifica como energías negativas.

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Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Mhoni Vidente aseguró que fue víctima de brujería?

La famosa vidente no dudó en hablar de la posibilidad de que alguien le haya hecho brujería o un trabajo en su contra. Según su propia interpretación, pudo haber recibido una energía negativa que terminó afectándola.

Sin embargo, es una interpretación personal de Mhoni y no existe evidencia que compruebe que alguien haya realizado un trabajo en su contra o que este haya provocado el accidente.

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Mhoni Vidente / IG

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre las personas que supuestamente le hicieron brujería?

Aunque Mhoni habló de que pudo haber sido víctima de energías negativas, no señaló públicamente a una persona específica como responsable de lo que le ocurrió.

La vidente prefirió enfocarse en lo que, según ella, pudo haber provocado que estuviera más vulnerable: dejar de lado sus propias protecciones.

Recientemente, Mhoni Vidente volvió a causar revuelo al asegurar que Galilea Montijo estaría bajo una supuesta brujería, relacionándola con el problema estético en su rostro que le ha valido numerosas críticas.

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