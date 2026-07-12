Mhoni Vidente comparte el ritual de San Benito para cortar la brujería y las malas energías

Mhoni Vidente ha estado muy activa en las últimas semanas con sus predicciones sobre el Mundial 2026 y diversos acontecimientos que han marcado la actualidad.

Sin embargo, dejando un poco de lado el futbol, la astróloga compartió cómo realizar el ritual de San Benito con motivo de la celebración de este santo. Según explicó, este procedimiento está dirigido a quienes buscan cortar las malas energías y alejar la envidia.

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Mhoni Vidente / IG: @mhoni1

¿Qué es el ritual de San Benito de Palermo?

El ritual de San Benito de Palermo es una práctica espiritual que de acuerdo con la tradición católica y diversas creencias esotéricas, se realiza para pedir protección contra el mal, alejar las malas energías y fortalecer la fe.

Para realizarlo, suelen utilizarse elementos como la medalla de San Benito, veladoras, agua bendita e incienso, mientras se hacen oraciones en honor al santo, aunque estos pueden variar de acuerdo a cada creencia. Muchas personas aseguran encontrar consuelo o tranquilidad al hacerlo.

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Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

Mhoni Vidente explica cómo hacer el ritual de San Benito

Durante una transmisión en YouTube, la astróloga comentó que este ritual lo pueden realizar las personas que experimenten síntomas como cambios de humor, pesadez, cansancio, insomnio y desánimo; pues podrían indicar que hay energías negativas a su alrededor.

Para hacer el ritual se necesitan los siguientes materiales:



Una veladora roja

Un plato envuelto en papel aluminio

Medalla de San Benito de Palermo

Copa llena de agua

Incienso de sándalo

Un listón rojo

Tres limones

Cerillos de madera

Tequila, ron o mezcal

Perfume

Billetes

Sal en grano

Canela molida

Los tres limones deben rociarse con el perfume y pasarse tres veces por todo el cuerpo mientras se reza un Padre Nuestro o un Ave María.

Durante este proceso, Mhoni Vidente recomienda pedir que se alejen las malas energías y pedirle protección a San Benito de Palermo contra la envidia, el mal de ojo y cualquier problema.

Después, se coloca sal de grano en el plato y sobre ella, los tres limones. Después, el plato se debe colocar debajo de la cama, en la sala o en la alacena durante 31 días, para posteriormente tirar los limones lejos del hogar.

El siguiente paso es rociar tres billetes de un dólar con el perfume personal. Mientras se hace una oración para pedir la protección de San Benito y atraer la abundancia, los billetes deben colocarse dentro de una copa de cristal con agua.

El listón rojo, con o sin una medalla de San Benito, debe perfumarse y atarse con tres nudos en la muñeca o el tobillo izquierdo. De acuerdo con la astróloga, este deberá permanecer ahí hasta que se caiga por sí solo.

Posteriormente, la medalla de San Benito se sostiene entre las manos, después de haberla rociado con perfume, para hacer una oración e invocar su protección.

Finalmente, se coloca canela alrededor de una veladora roja previamente perfumada, mientras que otra copa se llena con el tequila, ron o mezcal.

Mhoni Vidente señala que el ritual concluye encendiendo un incienso cada día durante un mes, seguido de la veladora, para terminar con oraciones para el santo y la frase: “Así sea, así será”.

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¿Cuándo es el mejor día para hacer el ritual de San Benito de Palermo?

Mhoni Vidente explica que se puede realizar cualquier día en el que la persona lo desee o necesite.

Sin embargo, menciona que 11 de julio día de San Benito de Palermo es el mejor día para realizarlo, o cualquier día 11 de cada mes.

Recientemente, Mhoni Vidente hizo una interesante predicción sobre Erling Haaland, el futbolista estrella del Mundial 2026.

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