Mundial 2026: ¿Haaland tiene relaciones antes de cada partido? ¡También revelan que presuntamente tiene autismo!

El Mundial 2026 tiene varias figuras que han sobresalido entre sus selecciones, uno de ellos, el delantero de Noruega: Erling Haaland. Recientemente, revelaron curiosos detalles del futbolista, asegurando que... ¿tiene relaciones antes de cada partido?

Erling Haaland, delantero de Noruega / L’Équipe

¿Por qué Erling Haaland es uno de los jugadores favoritos del Mundial 2026?

La actuación de Erling Haaland en este Mundial 2026 (al igual que la de Gilberto Mora) no ha pasado desapercibida, y es que además de ser la primera justa mundialista en la que participa, también se ha consolidado a nivel clubes como uno de los mejores delanteros del planeta.

A pesar de ser su primer Mundial, Haaland se ha comportado a la altura, siendo el máximo goleador de su Selección, echándose el equipo al hombro y eliminar a Brasil, una de las siempre candidatas al título.

Noruega se enfrentará a Inglaterra el sábado 11 de julio, partido que definirá a una de las selecciones semifinalistas, la cual, se medirá al ganador entre Argentina y Suiza. ¿Veremos a Erling entre los cuatro mejores?

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Erling Haaland en la Selección de Noruega / Redes sociales

¿Quién asegura que Erling Haaland tiene relaciones antes de sus partidos?

Se trata de Mhoni Vidente, la famosa astróloga mexicana, quien asegura que mucho del estado de forma de Erling Haaland responde al autismo y las “exigencias” que él tiene:

Tiene problemas de autismo, pero su problema de autismo es de que a él le gusta tener relaciones sex*ales antes de cada juego. Me ofrecí. Mhoni Vidente

El momento ya es viral, y es que muchos se preguntan si realmente el rendimiento del futbolista noruego depende de este tipo de actividad previo a un partido del Mundial 2026.

Cabe señalar que esta información no está confirmada ni por el futbolista, ni el club o país que representa, por lo que solo se mantiene como un rumor y especulación surgido de las declaraciones de Mhoni Vidente. ¿Tú qué piensas?

Minuto 33:40.

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¿Cuál es la trayectoria de Erling Haaland en el futbol?

Erling Braut Haaland es un delantero noruego considerado uno de los mejores del mundo. Debutó a los 15 años en Bryne, pasó por Molde y explotó en Salzburg (club de Austria), donde ganó liga y copa austriacas.

Posteriormente, en 2020, llegó al Borussia Dortmund de Alemania donde marcó 86 goles en 89 partidos. Desde 2022 defiende al Manchester City, donde rompió récords: 36 goles en una Premier League (2022-23), triplete histórico y múltiples Botines de Oro. Hasta 2026 suma más de 350 goles en su carrera.

Con Noruega es máximo goleador histórico, brillando en el Mundial 2026. A sus 25 años, con potencia, velocidad y olfato goleador, Haaland ya es una leyenda.

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