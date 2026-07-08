Jugador de Egipto estalla tras eliminación ante Argentina en el Mundial 2026 y acusa: “Fue un partido amañado”

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó un amargo sabor por la remontada de Argentina, sino que también abrió una fuerte polémica por las explosivas declaraciones de un delantero africano, quien aseguró que el encuentro estuvo “amañado. ¿Por qué?

Selección de Egipto / Pinterest

¿Cómo fue el partido entre Egipto y Argentina en el Mundial 2026?

El martes 7 de julio se llevó a cabo el partido de octavos de final del Mundial 2026 (fase en la que quedó eliminada Portugal) entre Argentina y Egipto, el conjunto africano sorprendía al vigente campeón del mundo al tomar una ventaja de 2-0 durante el segundo tiempo, resultado que lo tenía con un pie en los cuartos de final.

Sin embargo, en poco más de 20 minutos, la Albiceleste reaccionó con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para imponerse 3-2 y avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentará a Suiza.

Lejos de enfocarse únicamente en el resultado, las declaraciones posteriores de un atacante egipcio encendieron el debate sobre el desempeño de todo el cuerpo arbitral.

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Argentina vs Suiza en el Mundial 2026 / Wikipedia

¿Qué dijo un jugador de Egipto sobre un presunto amaño en el partido contra Argentina en Mundial 2026?

El delantero de los Faraones, Mostafa Ziko, fue uno de los protagonistas del encuentro al marcar el segundo tanto de Egipto al minuto 67. Además, previamente había celebrado otro gol que terminó siendo anulado al minuto 59, una decisión que también generó inconformidad dentro del equipo africano.

Al finalizar el partido, Ziko no ocultó su frustración y aseguró que las decisiones arbitrales influyeron directamente en el desarrollo del compromiso:

El árbitro no estuvo bien, fue injusto. Su injusticia fue evidente. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quiere que ganemos. Mostafa Ziko

Uno de los momentos más discutidos del partido fue una acción en la que los jugadores africanos reclamaron un penal sobre Mohamed Salah, delantero egipcio, jugada que derivó en el gol de la victoria de Argentina.

Según sus palabras, Ziko también asegura que ya existe la “consigna” para que Argentina sea el campeón de esta edición, consiguiendo así el bicampeonato:

Íbamos ganando 2-0, y él seguía viniendo a por nosotros. Enhorabuena a Argentina por otro Mundial, al parecer. Mostafa Ziko

Mientras algunos internautas apoyan dicha teoría e hipótesis por parte del jugador, otros creen que la selección albiceleste ganó justamente el encuentro. ¿Tú qué opinas?

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¿Cuándo será la final del Mundial 2026 y dónde se jugará?

La final del Mundial 2026 se celebrará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, conocido como MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey. El silbatazo inicial está previsto para las 13:00 horas, tiempo del centro de México (15:00 horas del Este de Estados Unidos).

Ese día se conocerá al nuevo monarca del futbol mundial, en un duelo que reunirá a los dos equipos que logren superar las rondas restantes del torneo en uno de los escenarios deportivos más importantes de Norteamérica.

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