Mundial 2026 : Futbolista del torneo vendió su camiseta para pagar gastos médicos de su bebé prematuro

El Mundial 2026 ha dejado historias emotivas y desgarradoras. Una de ellas ocurrió durante una conferencia de prensa, cuando se dio a conocer la muerte del padre del entrenador de República del Congo.

Ahora, los ojos del mundo están puestos en Orlando Gill, quien antes de convertirse en una de las figuras de la Selección de Paraguay protagonizó un conmovedor gesto por su bebé prematuro. ¿Qué hizo? Aquí te contamos.

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Orlando Gill / IG: @orlando_daniel01

¿Quién es Orlando Gill y qué fue lo que hizo por su bebé?

Orlando Gill se ha convertido en una de las figuras de este Mundial 2026, después de atajar dos penales para darle el triunfo a Paraguay y dejar fuera del torneo a Alemania.

Después de esa hazaña, en redes sociales se recordó un momento en el que además de ser un héroe en la cancha, Orlando también fue un héroe de familia.

Orlando Gill es un portero de 26 años de edad que juega para el San Lorenzo de Almagro de la Primera División de Argentina y hoy disputa su primer torneo mundial con la camiseta de su país.

Mientras jugaba en las categorías juveniles de su país, su novia quedó embarazada y debido a complicaciones graves durante el proceso, su hijo nació prematuro y permaneció en cuidados intensivos.

Una vez que la familia llegó a casa, en palabras de su esposa, Melissa Ávalos, no tenían nada; por lo que Orlando vendió los uniformes que utilizaba en el equipo para ganar dinero y cubrir los gastos de su bebé. Así lo dio a conocer Melissa en una publicación de Instagram en septiembre del 2025.

Hoy esa historia toma un nuevo giro, pues el comprador de una de aquellas camisetas prometió devolvérsela a Orlando.

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Orlando Gill y su familia / IG: @meli_avalos02

¿Quién compró la camiseta de Orlando Gill y por qué decidió devolvérsela?

Pedro Suárez, un amigo del joven arquero reveló para la televisión paraguaya que él apoyó a Orlando comprándole la camiseta en 2020.

“Fue a decirme si le podía bancar con tanto. Yo le dije que no había problema. Fue así como le pude ayudar a él. Fue un granito de arena para que tenga un poquito de plata y pueda ayudarle a su familia” Pedro Suárez

En la entrevista, el comprador dijo que él siempre confió en Orlando y le apoyó con lo que estuviera en sus manos. Además, dijo que el futbolista lo contactó para preguntar si podía devolverle la camiseta, a lo que Pedro aceptó sin ningún problema.

A modo de broma, Pedro mencionó que tenía que ganarle a Francia para regresarle su camiseta.

“Yo te guardo la camiseta, pero tienes que ganarle a Francia el sábado.” Pedro Suárez

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¿Cuándo es el siguiente partido de Paraguay en el Mundial 2026?

Después de hacer la hazaña histórica y eliminar a Alemania de la competencia, Orlando Gill y Paraguay volverán a la cancha el sábado 4 de julio para enfrentar a Francia.

El partido está programado para iniciar a las 15:00hrs.

La disputa por los boletos para los cuartos de final será intensa, y ya comienzan las predicciones. Para la Selección Mexicana, Mhoni Vidente ya lanzó su predicción para el duelo contra Inglaterra.

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