Tras triunfo de México vs. Ecuador, Consuelo Duval vuelve a sorprender con VIDEO con sus hijos, ¿cumplió nuevo reto?

Tras el triunfo de México vs. Chequia, Consuelo Duval desempolvó una foto prohibida, pero parece que esa no era la única sorpresa que la conductora de Netas divinas daría durante el Mundial 2026; recientemente sorprendió con un video de sus hijos. ¿Ya lo viste?

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¿Consuelo Duval hace nuevo reto? / Facebook: Netas divinas

¿Cuál fue la foto prohibida que Consuelo Duval reveló en pleno Mundial 2026?

Previo al histórico partido de México vs. Chequia en el Estadio Ciudad de México, Consuelo Duval, conocida por su trabajo junto a Eugenio Derbez en La familia P. Luche, compartió en sus historias de Instagram que, en caso de que ganara o perdiera la selección, publicaría la foto que le costó uno de su matrimonio.

El resultado por parte del equipo mexicano fue favorecedor e histórico, por lo que la actriz y presentadora publicó la imagen prometida junto a la explicación de lo que ocurrió hace 12 años, confesión que generó un sinfín de reacciones entre sus seguidores.

“Hace doce años subí esta foto; me costó un matrimonio y muchas críticas. No me arrepiento. Lo vuelvo a hacer porque México está haciendo historia. Y porque lo prometí en mis stories. Viva México”.

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Consuelo Duval y la foto que le costó su matrimonio. / RS

¿Qué video compartió Consuelo Duval de sus hijos tras el triunfo de México vs. Ecuador?

Además de personalidades como Diego Boneta y Renata Notni, Consuelo Duval y sus hijos asistieron al Estadio Ciudad de México para presenciar el triunfo de México vs. Ecuador. Aunque no fue un reto como tal, sí destacó que fue un sueño cumplido.

Ante la emoción de miles de aficionados, la colaboradora de Netas divinas reveló un video que enterneció las redes.

“Yo tenía 18 años en el mundial de México 86… ni soñar con ir al estadio, celebrábamos en la zona rosa con Yardas”, describió la presentadora al inicio de su publicación; posteriormente, agradeció la oportunidad de ver a sus hijos disfrutar en su país.

“Dios me da el regalo de ver a mis hijos celebrando en el estadio a su país. Viendo a nuestro equipo hacer historia. Gracias. Y sí, a mí yo de hace 40 años que se preguntaba: '¿Y si sí tengo hijos?’”. Consuelo Duval

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¿Cuántos hijos tiene Consuelo Duval y quiénes son?

Aunque la publicación de Consuelo Duval sobre sus hijos no se trató de un nuevo reto, sí generó reacciones en redes; principalmente por parte de colegas, quienes aplaudieron su labor como mamá. Cabe mencionar que la actriz y conductora tiene dos hijos: Paly y Michel Duval.

En los últimos años, Michel Duval ha acaparado la atención del público mexicano con su participación en producciones como “Señora acero”, “La reina del sur”, “Lo imperdonable” y “Herederos por accidente”. Mientras que su hija mayor también sigue sus pasos, pero a la par de que se abre camino en el mundo empresarial.

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