México ganó vs Chequia y Consuelo Duval cumplió: desempolvó la foto prohibida ¡que tronó su matrimonio!

La Selección Mexicana venció a Chequia, y eso fue suficiente para que Consuelo Duval sacara del cajón una foto que tenía guardada desde el Mundial 2014 y que, de pasadita, le costó su matrimonio. La conductora de Netas divinas no solo cumplió su promesa, sino que confesó en público lo que aquella imagen desató en su vida personal. Sin filtros, sin arrepentimientos y con el Tri como excusa perfecta.

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Consuelo Duval / Redes sociales

¿Qué llevó a Consuelo Duval a desenterrar la foto más polémica de su carrera y que le costó su matrimonio?

Todo comenzó con el histórico partido entre la Selección Mexicana y la República Checa en la fase de grupos. El equipo dirigido por Javier Aguirre logró un resultado perfecto en la primera fase, acumulando 9 puntos en tres juegos, algo que encendió el fervor futbolero en todo el país y en el mundo del espectáculo también.

Consuelo Duval siguió el partido en tiempo real desde sus historias de Instagram, donde fue subiendo la temperatura a medida que caían los goles y donde inició la promesa.

“Si gana México!! Subo la foto que subí hace 14 años, que me costó mi matrimonio y por la que fui duramente criticada Y si no gana... también!!” Consuelo Duval

Incluso hizo un chiste que se volvió meme instantáneo: cuando anunció la promesa de la foto, México empezó a golear, y ella misma lo notó: “No bien anuncio mi encueramiento y México empieza a golear”. La frase circuló rápidamente como si la conductora fuera, literalmente, el amuleto de la buena suerte del Tri.

Al caer el tercer gol, ya no había vuelta atrás. Consuelo publicó la fotografía con todo y la revelación matrimonial.

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¿Qué foto publicó Consuelo Duval tras el triunfo de México y por qué causó tanto revuelo en redes?

La imagen en cuestión es una fotografía atrevida que la actriz y conductora se tomó hace más de doce años con motivo de otro triunfo del Tri. Lo que pocos sabían, hasta ahora, es que esa foto desencadenó una crisis en su vida personal. La propia Consuelo Duval lo confesó sin filtros en el texto que acompañó su publicación:

"¡¡Hace doce años subí esta foto!! ¡¡Me costó un matrimonio y muchas críticas!! ¡¡No me arrepiento!! ¡¡Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia!! ¡¡Y porque lo prometí en mis stories!! ¡¡VIVA MÉXICO!!!” Consuelo Duval

La revelación cayó como bomba entre sus millones de seguidores. La foto sensual de Consuelo Duval no solo impactó visualmente, sino que abrió la caja de Pandora sobre su pasado matrimonial, algo que la actriz nunca había mencionado con tanta claridad.

¿La foto polémica de Consuelo Duval volvió a tener consecuencias o esta vez todo fue diferente?

Nada que ver con hace doce años. Si en 2014 la imagen a Consuelo Duval le costó un matrimonio y una lluvia de críticas, esta vez el efecto fue exactamente el opuesto: miles de “me gusta”, comentarios de apoyo y un coro de fanáticos aplaudiendo que se animara a republicarla sin pena ni disculpas.

Sus compañeras de Netas Divinas tampoco se quedaron calladas. Natalia Téllez lo resumió con un envidiable “Quien fuera bra”, mientras que Sofía Niño de Rivera fue más directa aún: “Lo que debió haber hecho esa foto es provocar muchas pedidas de matrimonio”, en clara referencia al efecto contrario que tuvo en su momento.

Los fans también sacaron su lado más chistoso en los comentarios y hasta pidieron les contaran el chisme completo, ya que andaban en confianza.



¿Storytime?, dijera la chaviza. ¡Jajaja!

Me imagino el coraje que le dio a Ludovico cuando vio esta foto.

Yo diría que te salvó de un matrimonio.

Consuelo siempre adelantada a nuestra época.

¡Esa es la Consuelo que conocemos! Al estilo Federica, en peluche.

Mija, esos hombres que buscan una excusa ya se habían ido, jajaja. Tú vive y sé feliz para ti.