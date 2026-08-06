Rayo cae en plena cancha y mata a futbolista de 24 años; el impactante momento quedó grabado, VIDEO

Lo que comenzó como un encuentro deportivo más terminó convirtiéndose en una escena de terror. Un video viral muestra el instante exacto en que un poderoso rayo impacta una cancha de fútbol y alcanza a un joven jugador frente a sus compañeros. La tragedia dejó una víctima mortal y varios heridos, mientras las imágenes siguen conmocionando a miles de usuarios en redes sociales.

Mira: Julián Quiñones presume lujosas chanclas durante sus vacaciones en Colombia; ¿cuánto cuestan? FOTO

Canva

¿Cómo fue el momento en que un rayo cayó en la cancha y mató a un futbolista?

El video del rayo que mata a un futbolista en plena cancha se ha vuelto viral por la crudeza de las imágenes. En la grabación se observa cómo los jugadores disputaban un partido amateur cuando una descarga eléctrica cayó inesperadamente sobre el terreno de juego.

La fuerza del impacto generó momentos de pánico entre los participantes. Algunos futbolistas se desplomaron tras la descarga, mientras otros corrieron desesperadamente para auxiliar a quienes resultaron afectados.

Las imágenes muestran el instante exacto en que el rayo golpea muy cerca de uno de los jugadores, provocando una nube de humo y confusión en cuestión de segundos. La escena ha generado miles de reacciones debido a lo inesperado del accidente.

Lee: Mundial 2026: ¿Futbolista español sale del clóset tras jugar final? Filtran FOTO junto a compañero ¿haciendo?

⚡😨 ¡Tragedia en plena cancha!



Un rayo cayó de forma inesperada durante un partido de fútbol en Tailandia, provocando la muerte de un jugador y dejando a otras 12 personas lesionadas. El impactante momento quedó captado en video y ha conmocionado a miles en redes sociales.… pic.twitter.com/NVfuqchJJz — Diario Cambio (@Diario_Cambio) August 5, 2026

¿Quién era Safwan Awae, el futbolista de 24 años que murió tras ser alcanzado por un rayo?

La víctima fue identificada como Safwan Awae, un futbolista de 24 años que participaba en un torneo regional cuando ocurrió la tragedia. Tras el impacto, sus compañeros intentaron ayudarlo mientras llegaban los servicios de emergencia.

Testigos del incidente relataron que el joven quedó severamente afectado por la descarga eléctrica. De inmediato fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, el deportista no logró sobrevivir. Su fallecimiento provocó una ola de mensajes de apoyo hacia familiares, amigos y compañeros del equipo.

La noticia también generó conmoción entre aficionados al fútbol, quienes lamentaron que una actividad deportiva terminara en una tragedia causada por un fenómeno natural impredecible.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la muerte del futbolista alcanzado por un rayo durante el partido?

Tras el accidente, el futbolista Safwan Awae fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la descarga eléctrica.

Según informó Thun Sirikhunt, jefe de policía, el joven recibió atención médica inmediata y permaneció en estado crítico mientras los especialistas intentaban estabilizarlo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el deportista murió poco después. “Aunque el equipo médico de emergencia hizo todo lo posible por salvarlo, la víctima sucumbió a las graves heridas sufridas en el incidente”, declaró Sirikhunt a metro.co.uk.

Ve: ¿Erling Haaland y Aarón Mercury son mejores amigos? El influencer ya interactúa con el futbolista: FOTO

¿Cuántas personas resultaron heridas por el rayo que cayó en la cancha de futbol?

Además de la muerte de Safwan Awae, las autoridades informaron que otras 12 personas resultaron heridas tras la caída del rayo durante el partido. Varios de los afectados sufrieron quemaduras y lesiones derivadas de la descarga eléctrica.

Los lesionados fueron atendidos por los servicios de emergencia y posteriormente trasladados a hospitales cercanos, donde recibieron atención médica especializada. Algunos de ellos se encontraban muy cerca del punto de impacto.

Entre los heridos se encuentra Alif Ezzahan Zulkifli, futbolista malasio de 22 años. Tras la tragedia, especialistas recordaron la importancia de suspender actividades deportivas al aire libre cuando existe riesgo de tormentas eléctricas para evitar accidentes de este tipo.

¿Dónde ocurrió el rayo que mató a un futbolista durante un partido?

El incidente ocurrió en Narathiwat, Tailandia, en el estadio Santiphap, donde se disputaba un partido del torneo regional Golok Cup cuando un rayo impactó la cancha y alcanzó a varios de los jugadores presentes. Las imágenes provocaron conmoción entre aficionados y usuarios de Internet.

Tras confirmarse la muerte de Safwan Awae, el club FC Yala le dedicó un mensaje de despedida en Facebook: “Pertenecemos a Alá y a él hemos de volver. Nuestras condolencias a la familia de Safwan Awa, jugador del FC Ayala”.

Por ahora, las autoridades no han revelado nuevos detalles sobre la condición de los otros 12 heridos que dejó la caída del rayo durante el partido.