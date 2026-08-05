Amigo de César Gastélum rompe el silencio tras presenciar su asesinato EN VIVO: “No te lo merecías”

Si el asesinato de César Gastélum durante una transmisión en vivo dejó en shock a miles de personas en redes sociales, para Alejandro Fierro la tragedia fue aún más devastadora. El influencer no solo era su amigo cercano y compañero de proyectos, también estuvo a su lado cuando ocurrió el ataque armado en Culiacán, Sinaloa. Ahora, todavía afectado por lo sucedido, rompió el silencio con desgarradores mensajes en los que confesó estar “destrozado” por la pérdida de quien consideraba un hermano.

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¿Cómo fue el asesinato de César Gastélum durante la transmisión en vivo?

El asesinato de César Gastélum en Culiacán ocurrió alrededor de las 20:00 horas del martes 4 de agosto, cuando el creador de contenido se encontraba en las inmediaciones de un restaurante de comida rápida en el sector Tres Ríos.

De acuerdo con los videos que comenzaron a circular en redes sociales, César Gastélum realizaba una transmisión en vivo cuando fue atacado por sujetos armados. El influencer se encontraba acompañado por otras personas que participaban en la grabación. De manera repentina, dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron al lugar y abrieron fuego a corta distancia.

El ataque quedó registrado tanto en la transmisión que estaban realizando como en cámaras de seguridad cercanas al establecimiento donde se encontraban. Las personas que acompañaban a Gastélum resultaron ilesas físicamente, aunque habrían quedado en estado de shock por lo ocurrido.

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¿Qué dijo Alejandro Fierro tras el asesinato de César Gastélum en plena transmisión en vivo?

El asesinato de César Gastélum en Culiacán desató una ola de reacciones en plataformas digitales, especialmente después de que se difundiera el video de la transmisión en vivo donde ocurrió el ataque armado.

Horas después de confirmarse la muerte del creador de contenido de 25 años, Alejandro Fierro, quien se encontraba junto a él durante la grabación, utilizó sus historias de Instagram para expresar el profundo dolor que le dejó la tragedia. En una de sus primeras publicaciones, el influencer compartió una fotografía junto a César Gastélum y escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores:

Alejandro Fierro “Estoy destrozado compadre, por qué me dejaste, te amo, no me lo creo y no te lo merecías. No entiendo la situación ni creo que la vaya entender. Dios te tenga en su santa gloría y que se haga justicia por ti, yo no sé qué haré con mi vida sin ti y con todo esto que me está pasando, no se lo deseo a nadie”.

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¿Cuál fue el último mensaje de despedida de Alejandro Fierro para César Gastélum?

Minutos más tarde, Alejandro Fierro volvió a pronunciarse en redes sociales con un texto más extenso en el que recordó la amistad, los proyectos y los momentos que compartió con César Gastélum.

El creador de contenido explicó que ambos se encontraban construyendo un proyecto que comenzaba a rendir frutos y que la noticia lo tomó completamente por sorpresa. En su publicación escribió:

"¿Por qué? Cuando mi vida estaba agarrando color, le estaba echando las mejores ganas a un proyecto que nació con un hermano y que empezó a funcionar, pasa esto. Perdí a un compañero y me duele el alma. Perdónenme si no le contesto a nadie, no tengo el valor de enfrentar esta situación ni las cosas que me están diciendo. Mi Mermas, me dejaste solo. Nunca había hecho un equipo tan sólido, que los dos tuviéramos esas ganas de trabajar por algo nuestro. Tantas experiencias y cosas que vivimos juntos desde hace muchos años. Te amo, Mermas. Es el peor día de mi vida por cómo pasaron las cosas. Es una falta de respeto, alv, todo lo que te pasó. No teníamos malicia, por eso nos pasó lo que nos pasó. Te mando un abrazo donde estés. Me tienes destrozado.”

Hasta el momento, el joven no ha compartido información sobre la velación, cremación o entierro de su amigo, ni ha dado a conocer si se le realizará algún homenaje en su honor.

¿Hay detenidos por el asesinato de César Gastélum?

Hasta la mañana de este miércoles 5 de agosto, no se habían reportado personas detenidas por el asesinato de César Gastélum. Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables del ataque ocurrido en Tres Ríos.

El Gabinete de Seguridad federal informó que trabaja en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para esclarecer el homicidio. Entre las diligencias se encuentra el análisis de cámaras de videovigilancia y otros indicios recabados en la zona.

Una de las líneas de investigación contempla también la revisión de algunas publicaciones realizadas previamente por César Gastélum. Las autoridades señalaron que algunas de ellas hacían alusión a una facción de un grupo delictivo, aunque hasta ahora no se ha establecido públicamente que ese elemento sea el móvil del crimen.