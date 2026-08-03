Muere querida periodista de N+; la despiden con desgarrador mensaje tras décadas de trayectoria

La muerte de una querida periodista de N+ ha causado conmoción dentro del gremio periodístico y entre quienes siguieron de cerca su trabajo durante décadas. La empresa confirmó la noticia con un emotivo mensaje en el que destacó su profesionalismo, su entrega a la información y el legado que dejó tras más de 40 años de trayectoria.

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¿Quién murió de N+? Así dieron a conocer la muerte de la periodista Celia Gómez Rico

La periodista Celia Gómez Rico, coordinadora de la redacción de N+ FORO, murió el sábado 1 de agosto de 2026 en la Ciudad de México, una noticia que generó conmoción entre colegas y trabajadores de la empresa.

La televisora confirmó el fallecimiento mediante un emotivo comunicado, en el que destacó la importancia que tuvo la comunicadora dentro de la organización tras casi cuatro décadas de trabajo.

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de nuestra querida compañera Celia Gómez Rico, ocurrido este sábado 1 de agosto de 2026, después de nueve meses de convalecencia”, informó la empresa.

En el mensaje, N+ reconoció la dedicación y el profesionalismo de quien fue considerada una pieza clave en distintos proyectos informativos de la compañía.

Asimismo, la empresa resaltó que su legado permanecerá entre las nuevas generaciones de periodistas, a quienes inspiró con su disciplina y compromiso con la información.

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Muere querida periodista de N+

¿De qué murió Celia Gómez Rico, periodista de N+ y coordinadora de N+ FORO?

De acuerdo con la información difundida por N+, Celia Gómez Rico falleció después de permanecer nueve meses en convalecencia. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre alguna enfermedad o condición médica específica que hubiera provocado su muerte.

La información oficial únicamente señala que la periodista atravesó un largo periodo de recuperación antes de su fallecimiento. Tras confirmarse la noticia, colegas, comunicadores y colaboradores lamentaron la pérdida de una de las figuras más respetadas dentro de la estructura informativa de la empresa.

La muerte de Celia Gómez Rico ocurre después de una trayectoria profesional ampliamente reconocida en el periodismo televisivo mexicano.

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¿Quién fue Celia Gómez Rico y cuál fue su trayectoria en N+, FOROtv y ECO?

Celia Gómez Rico fue una periodista mexicana que dedicó gran parte de su vida profesional a los medios de comunicación y al periodismo televisivo. Su carrera comenzó en 1986 dentro de Grupo Televisa, donde trabajó como reportera junto a Virginia Sendel Lemet.

Posteriormente participó en la fundación de ECO, uno de los proyectos informativos más importantes de la televisión mexicana, que marcó a toda una generación de periodistas. Más adelante se desempeñó como coordinadora de información del noticiero encabezado por Adela Micha, consolidando su experiencia en la cobertura y producción de noticias.

En noviembre de 2009 se integró al equipo responsable de diseñar y lanzar FOROtv, canal que inició transmisiones en febrero de 2010 y se convirtió en una referencia informativa para millones de mexicanos. Desde 2022 estuvo al frente, desde la redacción, de la transformación editorial del proyecto que actualmente opera bajo el nombre de N+ FORO.

La empresa destacó que su entrega, rigor periodístico y compromiso con la información fueron ejemplo para numerosas generaciones de colaboradores. De hecho, en su mensaje de despedida recordó una frase que reflejaba la forma en que entendía el periodismo: “Para Celia, el trabajo cotidiano significaba ser testigo de la historia”.