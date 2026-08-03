Despierta América de luto: interrumpen transmisión para confirmar, devastados, la muerte de uno de sus integrantes

La familia de Despierta América atraviesa uno de sus momentos más dolorosos. La noticia de la muerte de un querido integrante del equipo sacudió a colegas, conductores y seguidores del programa, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria. Aunque en un inicio el matutino no reveló detalles sobre lo ocurrido, con el paso de las horas comenzaron a surgir más datos sobre los últimos años de vida del comunicador y la dura batalla de salud que enfrentó.

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Muere / Redes sociales

¿Quién fue el querido integrante de Despierta América que murió y por qué su muerte conmocionó a Univision?

La persona que perdió la vida fue Ángel de los Santos, reconocido reportero y periodista de espectáculos que durante más de dos décadas formó parte de importantes producciones de la televisión hispana, entre ellas Despierta América, Escándalo TV, La Tijera y La Tómbola.

La noticia tomó por sorpresa al medio del espectáculo, ya que el comunicador era ampliamente querido por sus compañeros de profesión, quienes destacaron no solo su talento frente a las cámaras, sino también su calidad humana y el apoyo que siempre brindó a quienes lo rodeaban.

Fue el propio programa de Univision el que confirmó públicamente la lamentable noticia mediante un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó el profundo cariño que el equipo sentía por el periodista.

“Recibimos con mucho dolor la noticia de tu partida, querido Ángel de los Santos. Siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz”. Despierta América

El mensaje rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y colegas que lamentaron la pérdida de uno de los rostros más conocidos del periodismo de espectáculos en la televisión hispana.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Ángel de los Santos y cuál era su estado de salud?

Aunque Despierta América no reveló inicialmente las causas de la muerte, el periodista Javier Ceriani compartió información sobre el complicado estado de salud que Ángel de los Santos enfrentó durante los últimos años.

Según explicó, el comunicador llevaba aproximadamente una década sometiéndose a tratamientos de diálisis debido a una severa enfermedad renal que fue debilitando poco a poco su organismo. Ceriani relató que el periodista había perdido mucho peso, presentaba un evidente deterioro físico e incluso sufría caída de cabello como consecuencia de su delicado estado de salud.

Asimismo, comentó que los primeros reportes apuntaban a que habría fallecido mientras dormía, presuntamente a causa de un infarto.

“Se fue dormido, luego de ocho horas su hermano llega a su casa y llama a los paramédicos (...) cuando los paramédicos llegaron, le dijeron que no pudieron reanimarlo porque ya llevaba ocho horas muerto. Tenía una enfermedad en los riñones que no logró superar nunca”. Javier Ceriani

El conductor también recordó que la última vez que convivió con él lo encontró sumamente débil debido a las constantes sesiones de diálisis que debía realizar prácticamente todos los días.

Hasta el momento, la familia del periodista no ha emitido un comunicado oficial confirmando las causas del fallecimiento.

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¿Quién fue Ángel de los Santos y cuál fue su legado en el periodismo de espectáculos?

Ángel de los Santos construyó una sólida carrera dentro del periodismo de entretenimiento en Estados Unidos, convirtiéndose en un rostro familiar para miles de televidentes de habla hispana.

Participó en importantes programas especializados en espectáculos como Despierta América, Escándalo TV, La Tijera y La Tómbola, donde realizó coberturas exclusivas y entrevistas con algunas de las figuras más importantes del medio artístico.

En los últimos años también impulsó el canal de YouTube El precio de la fama, dedicado a noticias de farándula y que logró reunir más de 150 mil suscriptores interesados en la información del espectáculo.

Uno de sus logros más recientes ocurrió en mayo de este año, cuando fue reconocido con el galardón internacional La Moneda, convirtiéndose en el primer periodista en recibir esa distinción.