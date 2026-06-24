Colaboradora de Despierta América revela duro diagnóstico de alzheimer a su padre: “Da mucho dolor”

Tras los festejos de día del padre en buena parte del mundo, una colaboradora de Despierta América, quien también fuera conductora de Hoy día, anunció que su padre fue diagnosticado con alzheimer, algo que golpeó duramente tanto a ella, como al resto de su familia.

Colaboradora de Despierta América revela alzheimer de su padre / Redes sociales

¿Quién es la colaboradora de Despierta América que anunció la enfermedad de su padre?

Se trata de la conductora, empresaria e influencer cubana Rashel Díaz. A través de un emotivo testimonio, Rashel compartió cómo su familia ha enfrentado una de las etapas más difíciles de sus vidas.

La historia comenzó a dar un giro en 2024, cuando Nelson Díaz, entonces de 75 años, empezó a mostrar comportamientos inusuales. Según relató su hija, siempre había sido un hombre independiente, activo y amante de los viajes.

En un principio, Rashel y sus hermanos atribuyeron estos cambios al paso de los años. Sin embargo, la situación se agravó cuando el hombre dejó de responder llamadas y mensajes. Poco después fue encontrado inconsciente en su hogar y trasladado de emergencia a un hospital.

Te puede interesar: Muere el padre de David Bisbal: el cantante anuncia su deceso tras dura lucha contra el Alzheimer

Rashel Díaz en Despierta América / Redes sociales

¿Cómo se enteró Rashel Díaz que su padre padece alzheimer?

Aunque inicialmente se pensó que había sufrido un infarto, Rashel Díaz (quien protagonizara una pelea en pleno programa de la Dra. Polo) señaló que los médicos descubrieron que se encontraba en un coma diabético provocado por la suspensión de sus medicamentos para la diabetes.

Lo más preocupante fue que Nelson aseguraba estar tomando sus tratamientos con normalidad, cuando en realidad llevaba meses sin hacerlo.

Tras sobrevivir a esta grave crisis de salud y después de varios meses de estudios y evaluaciones médicas, los especialistas confirmaron el diagnóstico de alzheimer . Ante esta noticia, ella se sintió “disminuida":

Empiezas a verlo desgastado y la verdad da mucho dolor. (...) Me mata su fragilidad, me mata porque lo veo y digo: ¿cómo un hombre, como era papi, se ha disminuido así? Es impresionante. Es devastador verlo cada vez más inofensivo. Rashel Díaz

Además, según lo contado por Rashel, la enfermedad fue arrebatándole poco a poco habilidades que parecían imposibles de perder. Primero comenzaron los olvidos cotidianos; después llegaron las dificultades para orientarse y regresar a casa por sí solo.

Esos primeros meses fueron muy difíciles, porque cada vez que me llamaba alguien era para decirme que papi se había caído o que no sabía cómo regresar a la casa. Le puse muchos rastreadores, una aplicación en el teléfono, le puse cámara dentro de la casa. Rashel Díaz

Aun así, admite que el dolor emocional sigue presente cada vez que observa las limitaciones que la enfermedad le ha impuesto a quien alguna vez fue el ejemplo de fortaleza dentro de la familia.

Lee: Actriz de ‘La usurpadora’ sufre por el Alzheimer de su papá y responde a críticas por llevarlo a un asilo

¿Quién es Rashel Díaz y a qué se dedica actualmente?

Rashel Díaz es una conductora de televisión, empresaria, modelo, conferencista e influencer cubana, reconocida como una de las personalidades más destacadas de la televisión hispana en Estados Unidos.

Sus primeras experiencias en la televisión fueron como modelo y coanfitriona de Sábado gigante, donde permaneció varios años. Posteriormente le llegó una oportunidad para integrarse a Despierta América, siendo una habitual en distintas secciones.

Durante su carrera ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes figuras del mundo artístico, incluyendo a:



Gloria Estefan,

Thalía,

Shakira,

Marc Anthony y

Luis Fonsi.

En 2007 comenzó una nueva etapa profesional al incorporarse a Telemundo, donde se consolidó como una de las principales conductoras del programa matutino Un nuevo día, conocido actualmente como Hoy día.

El alzheimer es una enfermedad que ha afectado a varias personalidades del mundo del espectáculo, una de ellas, la madre de Marco Antonio Regil.

Tal vez te interese: ¿Bruce Willis empeoró en su salud? Ya no podría leer, hablar, ni caminar; fotos filtradas impactan