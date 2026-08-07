Galilea Montijo, tras enfrentar secuelas por cirugía, recuerda cómo sufrió la trágica muerte de su mejor amiga

Galilea Montijo estrenó el pódcast en el que aborda lo que realmente le pasó en la cara y lo mucho que le afectaron las críticas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la emotiva confesión que hizo sobre Lilián Elizalde, su mejor amiga fallecida, a quien aseguró sentir cerca cada vez que inicia un nuevo proyecto profesional.

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Galilea Montijo habla de lo que le pasó en la cara / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué confesó Galilea Montijo sobre Lilián Elizalde, su mejor amiga que murió a los 24 años?

Durante una entrevista reciente, Galilea Montijo recordó la estrecha amistad que construyó con Lilián Elizalde cuando ambas eran muy jóvenes y soñaban con triunfar en el mundo del espectáculo.

La presentadora explicó que su amiga fue una de las personas que más influyeron en ella, tanto en lo personal como en lo profesional. Incluso aseguró que le enseñó mucho de la música y de los artistas que más tarde formarían parte de su entorno laboral.

Galilea Montijo “Ella me enseñó muchísimo quién era un Marc Anthony, quién era una India, quién era el Grupo Niche; o sea, yo no tenía ni idea, ¿eh? Y ella me enseñó muchísimo, porque ella era locutora de la Ke buena”,

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¿Por qué Galilea Montijo asegura que Lilián Elizalde está detrás de sus proyectos?

La conductora contó que antes de dormir solían pasar horas platicando sobre lo que querían hacer en el futuro. Cada una tenía metas muy claras y compartía sus sueños con la otra.

Mientras Galilea Montijo imaginaba una carrera como actriz de telenovelas, Lilián Elizalde quería convertirse en una conductora tan exitosa como Verónica Castro. El destino, sin embargo, terminó llevándolas por caminos inesperados.

“Ella me decía: ‘Yo quiero ser Verónica Castro en la conducción’, y yo le decía: ‘Yo quiero ser una de la Noriega en las novelas’”, recordó la conductora sobre aquellas conversaciones que marcaron su juventud.

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¿Cómo influyó Lilián Elizalde en la carrera de Galilea Montijo como conductora?

Con el paso de los años, Galilea no se convirtió en actriz como había imaginado inicialmente. En cambio, encontró su lugar frente a las cámaras como conductora y terminó construyendo una de las carreras más exitosas de la televisión mexicana.

Esa coincidencia es justamente la razón por la que asegura que su amiga sigue acompañándola. Para ella, cada oportunidad profesional está conectada de alguna forma con los sueños que ambas compartieron durante su juventud: “Por algo el destino me lleva a mí siempre a la conducción”

Ya agrego: “Siempre que comienzo un programa o un proyecto se lo dedico a ella. La siento muy presente porque su sueño era convertirse en conductora, y yo siempre le dedico mi trabajo. Por ejemplo, cuando comienza un proyecto como La casa de los famosos México, les pido a mis abuelos, a mi tía, a toda la gente que tengo allá arriba en el cielo y también a ella que me acompañen. Siempre se lo dedico a Lilián y sé que ella está detrás de todo esto, porque ese era su sueño. Su sueño era estar donde estoy yo ahora, como conductora”, expresó Galilea Montijo.

¿Qué pasó con Lilián Elizalde, la mejor amiga de Galilea Montijo que murió en un accidente?

La muerte de Lilián Elizalde marcó para siempre a quienes la conocieron. La joven locutora, que mantenía una relación sentimental con José Manuel Figueroa, falleció el 29 de mayo de 1997 tras un accidente automovilístico ocurrido cuando ambos regresaban de un evento relacionado con la estación de radio donde ella trabajaba.

El percance tuvo consecuencias devastadoras. Mientras José Manuel Figueroa sobrevivió con heridas menores, Lilián Elizalde perdió la vida a los 24 años, truncando una prometedora carrera en los medios de comunicación y los sueños que compartía con sus seres queridos.

Aunque han pasado casi tres décadas desde aquella tragedia, su recuerdo sigue presente. Las cenizas de la conductora descansan al pie de un árbol en el rancho familiar de José Manuel Figueroa, en Juliantla, Guerrero. En las pocas ocasiones que el cantante ha hablado del tema, la ha descrito como “el amor de su vida”; incluso, dedicó uno de sus discos a la memoria de la joven con quien, según se especuló en aquel entonces, tenía planes de llegar al altar.

Lilián Elizalde y José Manuel Figueroa

Para Galilea Montijo, la ausencia de su amiga terminó convirtiéndose en una poderosa fuente de inspiración. La conductora asegura que cada proyecto que emprende lleva una dedicatoria especial para Lilián, la joven que soñaba con triunfar en la conducción y que, de alguna manera, sigue acompañándola en cada paso de su carrera.

“Yo la siento a ella porque ella quería ser siempre conductora, y yo siempre le dedico mi trabajo a ella”, confesó Galilea Montijo, dejando claro que el legado de Lilián Elizalde continúa vivo no solo en los recuerdos de quienes la amaron, sino también en cada logro profesional de una de las presentadoras más exitosas de la televisión mexicana.