Galilea Montijo sufrió una “quemadura de segundo grado” tras tratamiento estético fallido: “Mucho dolor”

En los últimos meses, Galilea Montijo ha sido sumamente criticada por el aspecto de su rostro. Al principio, la famosa explicó que se había hecho un tratamiento estético y que aún no se había recuperado del todo. Pese a esto, los señalamientos continuaron e incluso empeoraron durante el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’.

En ese entonces, la gente decía que la conductora “lucía muy mal” e incluso se teorizó que podría estar sufriendo una parálisis facial. A raíz de todo esto, Montijo decidió hacer un pódcast con su doctora de cabecera para hablar sobre lo que pasó realmente. Te contamos todo lo que dijo.

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Galilea Montijo fue criticada por el aspecto de su cara / Mezcalent

¿Qué ha dicho Galilea Montijo sobre las críticas hacia su rostro?

Días antes del estreno de su pódcast, Galilea Montijo usó las cámaras del programa ‘HOY’ para abordar los malos comentarios que ha estado recibiendo sobre su cara. Primero comenzó diciendo lo decepcionada que estaba de que la gente, principalmente mujeres, la criticara.

Aunque no quiso entrar mucho en detalle, reveló que estaba bajo tratamiento por un nervio que le dañaron en un procedimiento estético que se había hecho anteriormente.

“Voy a hacer un pódcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante”, dijo.

En los avances del pódcast, se le puede escuchar a Galilea confesando que, aparentemente, todo comenzó por querer hacer un tratamiento, el cual su doctora se negó a realizar. A raíz de esto, buscó a otro médico que sí accediera. No obstante, todo habría salido mal.

La conductora también expresa lo mucho que le afectaron las críticas. Incluso confesó temer por el futuro de su carrera en televisión.

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Galilea Montijo dijo que confesaría todo en un pódcast / Mezcalent

Galilea Montijo se sincera sobre su cara en pódcast

Durante su conversación en el pódcast con su doctora, Galilea Montijo dio más detalles sobre el tratamiento que se hizo en su rostro. Relató que dicho proceso se lo hizo en febrero. Esto, a modo de prevención, por si “algo malo pasaba”.

De acuerdo con su testimonio, el médico con el que se atendió le realizó un “levantamiento de cejas” y le ofreció quitarle una “glándula” del cuello para perfilar más el rostro. Al final, le recetó un “líquido” para tratar la inflamación.

Si bien le prometieron que todo estaría bien, con el paso del tiempo se dio cuenta de que algo estaba mal. Su rostro no solo lucía más “hinchado”, sino que también el líquido que le dieron le había causado una “quemadura de segundo grado”. Aunado a esto, después descubrió que uno de sus nervios resultó afectado.

“Me mandan un líquido para desinflamar y resulta que regreso de unas vacaciones contigo con una quemadura de segundo grado. Según el líquido era para desinflamar. Este líquido, cuando yo me lo ponía, me ardía demasiado. Sentía que me quemaba. Al tercer, cuarto día, empiezo a ver esto (la cicatriz del cuello) blanco”. Galilea Montijo

Al contactar al doctor, este simplemente le habría dicho que se lavara con agua y jabón. De igual forma, le indicó que usara un antiséptico: “Cuando llegó aquí (a México), te llamo y te digo: ‘¿Qué hago?’ Llamas al doctor, empiezan a discutir. Me ponen células madre. No me preocupaba la ceja, me preocupaba la quemadura”, indicó.

“La cara la veía…(cada vez peor) La ceja que se me venía de este lado. La cara se me venía hacia acá, la boca, porque era una cosa que yo no podía controlar. La contractura tan grave que tenía en el cuello… este lado se empezó a venir para acá y lo que me dices tú; me empiezan a tratar como si yo tuviera una parálisis facial”. Galilea Montijo

¿Cuál es el estado de salud de Galilea Montijo tras el tratamiento estético fallido?

Galilea Montijo contó que actualmente ya está mejor, pero admitió que le costó “horas y horas de tratamiento”. Resaltó que se sintió muy triste por las burlas y “diagnósticos falsos” que recibió de la gente y hasta de algunos médicos.

También aseguró que, en la vida real, su rostro no lucía tan mal. No obstante, la televisión hizo que su cara luciera peor de lo que realmente se le veía.

“De verdad, infórmense. La he pasado muy mal yo por una cuestión médica más que estética. Estaba muy preocupada por tener una quemadura de segundo grado, que era lo que me colapsó, lo que me llevaba todo esto (parte de la cara)”, indicó.

En tanto que su doctora recalcó que “lo que le pasó a la conductora no era algo menor”. Indicó que “una quemadura en el cuello y un nervio afectado son graves”.

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