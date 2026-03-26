Andrea Escalona defiende a Galilea Montijo y responde a las críticas por su rostro tras procedimiento estético

Tras las críticas que ha recibido Galilea Montijo por su rostro tras realizarse un procedimiento estético, una de sus compañeras del programa Hoy sale en defensa de la también conductora de La casa de los famosos México, se trata de Andrea Escalona, quien reacciona a los comentarios negativos.

Recordemos que desde hace unas semanas, Galilea Montijo sorprendió al aparecer en el programa “Hoy” con el rostro hinchado, muchos internautas acusaron que la famosa no se veía bien e incluso algunos dijeron que ya se le estaba pasando la mano con los tratamientos estéticos.

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Andrea Escalona reacciona a las críticas que recibe Galilea Montijo tras procedimiento estético. / Redes sociales

¿Qué procedimiento estético se hizo Galilea Montijo?

Fue la propia Galilea Montijo quien, días después de la controversia, decidió romper el silencio y explicar qué fue lo que realmente se hizo. Durante una charla en el programa Hoy, el tema salió a la luz mientras comentaban el caso de Marie Claire Harp quien recientemente se opero la nariz.

En ese momento, su compañera Tania Rincón opinó sobre los cambios estéticos y lo importante de hacerlo por decisión propia. Fue ahí cuando Galilea aprovechó para hablar de su caso.

“Y que tengas tiempo de desinflamarte, porque luego, aquí no da tiempo de desinflamarte”. Galilea Montijo

Posteriormente, explicó con más detalle: “A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”.

La conductora dejó claro que su intención era mejorar un detalle que no le gustaba, ya que tenía la ceja ligeramente caída. Además, desmintió las versiones exageradas que circularon en redes: “pero ojo, nunca estuve como las fotos que pusieron, no sean gachos”.

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¿Galilea Montijo se arrepiente de procedimiento estético?

La polémica en torno a Galilea Montijo continúa creciendo, y recientemente surgieron versiones que apuntan a un posible descontento por parte de la conductora tras someterse a un procedimiento estético. De acuerdo con lo revelado por la periodista Ángelica Palacios en su canal, la incomodidad de Galilea presuntamente sería más profunda de lo que se percibe públicamente, ya que no estaría satisfecha con los resultados en su rostro.

“Galilea no está nada contenta con lo que se hizo, está arrepentida y ahorita anda que echa tiros, rayos, chispas y centellas, porque dice '¿qué me hice?’. Está esperando que se le baje lo hinchado y no se le baja. Cuando está sola, con su gente de confianza dice: ‘pero ve nadamás cómo me fregaron la cara’, por eso se peina con el pelo hacia adelante. Ella está furiosa”, dijo la periodista.

Hasta ahora, la también conductora de La casa de los famosos México no ha emitido ninguna postura oficial para confirmar o desmentir estas declaraciones.

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Galilea Montijo habla de su cirugía / Redes sociales

Andrea Escalona sale en defensa de Galilea Montijo tras críticas por su apariencia

Andrea Escalona no dudó en salir en defensa de Galilea Montijo luego de la ola de críticas que surgieron en redes sociales tras el procedimiento estético al que se sometió la conductora para levantarse la ceja, el cual generó comentarios debido a la inflamación visible en su rostro.

Durante un encuentro con medios, la también presentadora dejó claro su respaldo total hacia su compañera, destacando no solo su belleza física, sino también su talento y profesionalismo frente a las cámaras. “Galilea es preciosa por dentro y por fuera, eso no está en tela de juicio. Ni lo bella que es ni cómo conduce, nada está en tela de juicio, lo hace increíble la Gali”, expresó Andrea Escalona.

Andrea Escalona también aprovechó para reflexionar sobre las críticas constantes que enfrentan las figuras públicas, señalando que ella misma ha sido blanco de comentarios negativos a lo largo de su carrera.

Sin embargo, aseguró que ha aprendido a tomar tanto lo bueno como lo malo con madurez. “Conmigo siempre se han metido, pero ya sabes, yo agradezco lo malo y lo bueno siempre”, comentó en entrevista para Al punto noticias.

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