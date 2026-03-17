Galilea Montijo reaparece en el matutino Hoy tras críticas a su rostro: ¿confirmó nueva cirugía?

La conductora Galilea Montijo volvió a aparecer en la emisión matutina de Hoy este martes 17 de marzo, luego de varios días fuera del foro tras las reacciones generadas en redes sociales por su aspecto físico. Su regreso ocurrió en punto de las 9 de la mañana, cuando retomó su lugar habitual para dar la bienvenida al público. Su reaparición se da después de que, días antes, su imagen generara comentarios en plataformas digitales, donde usuarios señalaron cambios visibles en su rostro.

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Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

¿Por qué Galilea Montijo se ausentó del programa Hoy?

La ausencia de la conductora Galilea Montijo ocurrió después de su participación en la emisión del 9 de marzo, cuando su aspecto generó diversas reacciones. Posteriormente, dejó de aparecer en el programa durante varios días.

A la par de su ausencia en televisión, Galilea Montijo también redujo su actividad en redes sociales por más de 24 horas, lo que provocó inquietud entre sus seguidores. Aunque tuvo algunas publicaciones en su cuenta de Instagram durante los días siguientes, no fue sino hasta este 17 de marzo cuando reapareció formalmente en televisión.

No se han dado a conocer detalles específicos sobre las razones de su ausencia ni sobre si estuvo relacionada con las críticas recibidas.

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su rostro y los tratamientos estéticos?

Fue dentro de una sección de belleza del programa donde la conductora hizo referencia a lo ocurrido. En ese espacio, donde participaron especialistas y una modelo para mostrar un tratamiento enfocado en mejorar la textura de la piel y reducir la celulitis, Galilea Montijo comentó sobre los efectos que pueden presentarse tras este tipo de procedimientos.

El tratamiento consistía en la aplicación de una cánula en la piel, con el objetivo de mejorar su apariencia. Durante la explicación, la conductora preguntó sobre los tiempos recomendados para realizarse este tipo de procedimientos antes de un viaje, especialmente considerando posibles reacciones como la inflamación.

“Ya viene Semana Santa y muchas nos queremos ir a la playa, cuánto tiempo antes te lo tienes que hacer, porque luego ya sabes que uno se hincha” Galilea Montijo

El comentario provocó la reacción de su compañera de programa, quien respondió en tono de broma: “y luego avísenme”, a lo que Montijo reiteró: “sí, luego, avísenme”. Este intercambio generó risas en el foro.

Aunque no reveló si se hizo una cirugía que dejó su rostro “irreconocible, la famosa sí tomó con humor todos los comentarios que le hicieron en redes sociales.

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¿Qué pasó con Galilea Montijo tras las críticas en redes sociales?

La polémica comenzó días antes, cuando la conductora Galilea Montijo reapareció en televisión tras una ausencia y usuarios notaron un cambio evidente en su rostro, el cual fue descrito como inflamado. A partir de ese momento, las reacciones en redes sociales se multiplicaron, dando pie a diversas interpretaciones.

La periodista Inés Moreno comentó públicamente que la apariencia de Montijo podría estar relacionada con un procedimiento reciente, señalando que este tipo de cambios suelen presentarse en los primeros días tras una intervención estética. También mencionó que, con el paso del tiempo, el rostro suele desinflamarse.

En sus declaraciones, Moreno hizo referencia a que la conductora evitaba tomas cercanas y que el uso del cabello al frente podría estar relacionado con la intención de cubrir parcialmente el rostro. Además, comparó su apariencia con la de Irma Serrano, comentario que circuló ampliamente en plataformas digitales.

“Galilea apareció en ‘Hoy’, supercambiada, se fue a hacer arreglitos pero a lo mejor todavía no se deshincha, entonces no la toman como en close up, pero lo que vi es que le quedó la cara como de Irma Serrano, estoy segura que fue con un especialista y que va a quedar regia y bella como siempre” Inés Moreno

Hasta ahora, la conductora no ha ofrecido una explicación directa sobre las causas específicas del cambio en su rostro, por lo que las versiones que circulan se basan en lo observado en pantalla y en comentarios de terceros.

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