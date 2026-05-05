¿Problemas en ‘HOY’? Galilea Montijo insultaría a Raúl Araiza; lo llamaría “tarugo”, revela Álex Kaffie

Galilea Montijo está en medio de la polémica. En medio de las críticas por sus arreglos estéticos y las dudas sobre su futuro como conductora estelar en ‘La casa de los famosos México 2026’, ahora se revela que, presuntamente, insultaría a Raúl Araiza, quien es su compañero en el programa ‘HOY’. Te contamos todo lo que se sabe.

Raúl Araiza / Mezcalent

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¿Por qué se dice que Galilea Montijo presuntamente insulta a Raúl Araiza, su compañero en ‘HOY’?

En pantalla, los conductores de ‘HOY’ siempre han mostrado tener una excelente relación. Esto, sumado a las diversas dinámicas dentro del programa, ha convertido al matutino en uno de los más vistos de la televisión mexicana.

No obstante, todo indicaría que presuntamente todo sería falso y realmente ¿habría roces entre compañeros? Según lo reportado por el periodista Álex Kaffie, Galilea Montijo, presuntamente, no sería muy cercana a Raúl Araiza y hasta presuntamente hablaría mal de él a sus espaldas.

Según Kaffie, Montijo presuntamente lo ha tachado de, entre otras cosas, ser un “inepto” y “mentecato”. Según el excolaborador de ‘Imagen Televisión’, ella presuntamente estaría harta de que su colega se equivoque constantemente.

“Al tiempo que escribo estas líneas estoy consiguiendo el número de móvil de Raúl Araiza, pues ¡me urge! preguntarle qué opina acerca de que Galifea, ¡perdón!, Galilea dice que es un asno, un inepto, un mentecato, un tarugo y pazguato. Sí, en un reciente evento la conductora de Hoy le declaró a la prensa que aquel se equivoca diariamente “cien veces” en el matutino donde ambos trabajan. No estoy exagerando, tal cual eso dijo”. Álex Kaffie

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni Galilea ni Raúl se han pronunciado ante esta información, por lo que todo queda en calidad de un RUMOR hasta que haya una confirmación de alguna de las partes.

Álex Kaffie dice que Galilea Montijo habla mal de Raúl Araiza / Redes sociales

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¿Qué ha dicho Raúl Araiza sobre Galilea Montijo?

De forma pública, Raúl Araiza ha dejado ver que Galilea Montijo es una persona a quien le tiene mucho aprecio. Incluso, no dudó en defenderla de las críticas que ha recibido en las últimas semanas por su aspecto físico.

Recordemos que la actriz se sometió a ciertos arreglos estéticos. Si bien ella ha explicado que su cara puede lucir diferente, pues está en proceso de recuperación, algunos internautas no han dudado en burlarse de ella en redes sociales.

Hace algunos días, Raúl tuvo un encuentro con la prensa. Durante la conversación, pidió un alto a los malos comentarios contra su colega.

“Somos amigos, nos conocemos desde hace mucho. Yo, cuando me he hecho algo, lo digo claramente. En el caso de mi hermana (Galilea), está hermosa, siempre ha sido trabajadora, aspiracional. Galilea se ha superado en la vida, es muy exitosa, y, bueno, ¿quién no nos hemos hecho cosas?”, manifestó.

¿Galilea Montijo abandona el programa ‘HOY’?

Hace algunas semanas, Galilea Montijo sorprendió a todos al anunciar que ya tiene una fecha pactada para retirarse del matutino ‘HOY’. Si bien la famosa dejó claro que no sería algo inmediato, mencionó que ya sabe lo que hará tras dejar los foros de Televisa.

De acuerdo con Montijo, solo estará seis años más. Tras terminar de pagar sus deudas, comenzará un nuevo negocio.

“¿Ustedes han pensado en retirarse en algún momento? Yo me doy unos 5 o 6 años, ya solo pago lo que debo, pongo un changarro y amonos… (negocio) de pozole, ¿verdad? Es que a veces sí dan ganas”, resalto.

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