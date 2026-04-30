¿Nicola Porcella abandona Hoy? Recibe terrible regaño en vivo y ¿él toma una decisión? VIDEO

Nuevamente se vivieron momentos de tensión en el programa matutino ‘Hoy’, luego de que Nicola Porcella recibiera un fuerte regaño en plena transmisión en vivo.

El peruano contestó ante el regaño que estaba viviendo y que dejó un ¡incómodo momento en el foro de televisión! ¿Cuál fue su reacción y qué ocurrió? Te dejamos todos los detalles.

Nicola Porcella fue duramente regañado en plena transmisión en vivo de ‘Hoy’. / Foto: IG: @nicolaporcella12.

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¿Por qué fue regañado Nicola Porcella en ‘Hoy’ y cuál fue su reacción?

El regaño a Nicola Porcella en el programa ‘Hoy’ fue durante el concurso ‘Hoy soy chef’, donde él participa junto a su compañero Omar Fierro.

Luego de haber preparado el platillo del día y recibir la crítica por parte de los jueces, uno de ellos regañó al exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

La jueza Teresa Rodríguez regañó en plena transmisión en vivo a Nicola Porchella, al reprocharle que no le ayuda a su compañero de concurso Omar Fierro.

Rodríguez le mencionó a Omar que si liderará la cocina, tiene que dar instrucciones, refiriéndose a que le tiene que decir al peruano lo que debe hacer.

“No quiero ver a Nicola solo mirándote”. Teresa Rodríguez.

Ante esto, Nicola Porcella no se quedó callado y le contestó a la jueza Teresa, manifestándole que él sí ayudó a su compañero.

“Yo batí. Yo estuve batiendo”. Nicola Porchella.

La jueza le volvió a decir a Nicola que él no estaba aportando lo mismo que su compañero de concurso.

“Estabas esperando instrucción de qué hacer con lo que había en un bowl; está bien. Ayer ensayaron, quiero ver esa coreografía, quiero ver que los dos tengan claro lo que van a hacer”. Teresa Rodríguez.

El momento se volvió tenso entre el set y se notó la cara de molestia por parte de Nicola, quien ya no dijo nada más al respecto.

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¿Quién es Nicola Porcella?

Nicola Porcella es un actor de televisión y quien destacó por su participación en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, quedando en segundo lugar. Tiene actualmente 38 años de edad y es originario de Perú.

Tras su debut en el reality 24/7, ganó notoriedad y comenzó en varios proyectos para la televisión como:



Soltero cotizado.

Te volveré a encontrar.

Esto es guerra.

El amor no tiene receta.

La guarida del infierno.

Todo por amor.

Amanecer

Nicola Porcella participó en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. / Foto: Redes sociales.

Nicola Porcella actualmente no tiene pareja. En los últimos días se le ha preguntado si tiene alguna relación sentimental, pero ha dicho que está soltero.

Se le ha relacionado con varias famosas como Wendy Guevara, Karime Pindter y Brianda Deyanara. En todos los casos, el peruano ha declarado ser amigo de todas ellas.

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¿Cuál es el elenco de ‘Hoy soy chef’?

‘Hoy soy chef’ de ‘Hoy’ es un concurso del mismo programa matutino de televisión que arrancó el pasado 20 de abril de este 2026

Parejas de famosos, entre ellos conductores, actores e influencers, compiten bajo presión en una cocina preparando diferentes platillos y demostrando sus habilidades y talentos en la gastronomía.

La competencia es totalmente en vivo con retos diarios y cada semana habrá una eliminación de pareja.

Los concursantes y elenco que conforman ‘Hoy soy chef’ son:



Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Adri Leal y El Diablito

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Mayte Carranco y Jorge Losa

Shiky y Arath de la Torre

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo