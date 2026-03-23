Coco Máxima revela que casi se enamora de Nicola Porcella tras besarlo en telenovela: ¿Él le correspondió?

Muchas veces, el amor traspasa la pantalla y las emociones logran ir más allá de la ficción. Eso fue precisamente lo que estuvo a punto de vivir Coco Máxima junto a Nicola Porcella, después de coincidir como pareja en la telenovela “El amor no tiene receta”.

La actriz Coco Máxima reveló que los besos en el set con Nicola Porcella hicieron que estuviera a punto de enamorarse del peruano. Esto le contó a Shanik Berman con lujo de detalle.

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Coco Máxima revela que estuvo a nada de enamorarse de Nicolla Porcela. / Redes sociales

¿En qué telenovela trabajaron Nicolla Porcella y Coco Máxima?

En 2024, Nicola Porcella y Coco Máxima protagonizaron un romance a través de sus personajes, Kenzo y Nandy, en la telenovela “El amor no tiene receta”, producción de Juan Osorio que protagonizó Claudia Martí y Daniel Elbittar.

Ambos dieron vida a una relación compleja y emotiva, en la que Kenzo se enamora de Nandy, quien le revela que es una mujer trans. A partir de ese momento, deciden apostar por un amor sincero, libre de prejuicios y basado en la honestidad.

El personaje de Nandy originalmente sería interpretado por Wendy Guevara; sin embargo, la influencer decidió no participar en la telenovela por sus compromisos profesionales.

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Coco Máxima revela que estuvo a nada de enamorarse de Nicolla Porcela. / Redes sociales

¿Qué dijo Coco Máxima sobre enamorarse de Nicola Porcella?

Durante una entrevista con Shanik Berman, Coco Máxima habló de su experiencia al trabajar con Nicola Porcella en ‘El amor no tiene receta’. La actriz sorprendió con fuertes declaraciones en las que dejo claro que esos besos le emocionaron

“Estuve a dos de enamorarme con Nicolla Porcella, de tanto beso, nos dimos muchos, todos los censuraron” Coco Máxima

"¿En alguno le metiste la lengua?”, preguntó Shanik Berman. Agregó: “En uno sí, por la euforia que teníamos. Lo disfrutábamos bastante (risas)”, comentó.

Shanik Berman le preguntó a Coco Máxima: “¿Le gustaste?”, a lo que ella respondió con seguridad: “Pues claro, ¿a quién no? Que luego lo nieguen es otra cosa (risas)”.

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Coco Máxima revela que estuvo a nada de enamorarse de Nicolla Porcela. / Redes sociales

¿Quién es Coco Máxima, actriz que casi se enamora de Nicola Porcella?

Coco Máxima es la actriz trans que reemplazó en 2024 a Wendy Guevara en la telenovela ‘El amor no tiene receta’ de Juan Osorio y luego estuvo en la obra de teatro “Aventurera”.

Es originaria del estado de Chihuahua. Estudió música en la Universidad de Música y Tecnología G Martell.

Coco ha destacado en la industria del entretenimiento, manteniendo su consigna de visibilizar la realidad de la comunidad LGTB+ en sus proyectos televisivos.

Saltó a la fama cuando se convirtió en la primera mujer trans en formar parte de una producción de Disney, en específico de “El repatriado”, donde interpretó a Yadi.

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