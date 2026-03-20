Marie Claire Harp encara a Nicola Porcella por presunta deuda: “¿Dónde está mi plata?” y él reacciona

La conductora Marie Claire Harp volvió a estar en el centro de la conversación luego de un reciente encuentro con Nicola Porcella, en medio de los señalamientos que ella misma hizo semanas atrás sobre un presunto adeudo económico. El momento, captado en video, muestra a ambos interactuando de forma directa, retomando el tema que surgió desde febrero.

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Marie Claire Harp sorprendió al revelar que decidió congelar sus óvulos y habló de su futuro. / Foto: Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Nicola Porcella le debe dinero a Marie Claire Harp?

Este episodio ocurre después de que Marie Claire Harp revelara públicamente que había prestado dinero tanto a Nicola como a Wendy Guevara, lo que derivó en una serie de declaraciones en redes sociales. Ahora, con este nuevo intercambio, la conductora vuelve a referirse al tema frente a cámaras, sin confirmar un cierre definitivo sobre la situación.

El señalamiento inicial ocurrió en febrero, cuando Marie Claire Harp explicó en una transmisión en vivo que había prestado 70 mil pesos a Nicola Porcella. Según relató en ese momento, el dinero habría sido solicitado para la preparación de una pelea relacionada con el evento Supernova.

En esa misma intervención, la conductora aseguró que inicialmente se negó a prestar el dinero debido a referencias previas.

“Igual Nicola, me dijo ‘préstame dinero para mi preparación de mi pelea’... Le dije ‘no Nicola porque tú tienes fama de que no pagas en Perú’... Le presté 70 mil pesos y no me quiere pagar.” Marie Claire Harp

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Nicola Porcella / Redes sociales

¿Qué le dijo Nicola Porcela sobre la supuesta deuda a Marie Claire Harp?

En el material reciente, se dio cuando Marie Claire Harp estaba en un encuentro con los medios, entonces Nicola Porcella se acercó a la conductora y entre comentarios sobre su participación en el Ring Royale, Harp retomó entre risas el tema del dinero.

“¿Y dónde está mi plata que me debe?” Marie Claire Harp

Se escucha decir a la conductora, haciendo referencia directa al supuesto préstamo. Por su parte, Nicola Porcella le respondió:

“Deja de decirle a la gente que te debo, ¿creíste que me había olvidado de eso?... La gente de verdad cree que te debo”. Nicola Porcella

Durante la conversación, Marie Claire continúa en tono insistente al preguntar nuevamente por el dinero, incluso ironizando con frases como “Me debe dos mil 500 y un pollo”. Aunque el momento solo se mantuvo entre risas y jugueteo, se dejó en claro que todo se trato de una broma.

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Marie Claire Harp y Nicola Porcella / Captura de pantalla

¿Nicola Porcella también debe perfumes? Esto fue lo que dijo

Durante el mismo encuentro, la broma del presunto adeudo tomó un giro cuando surgió una referencia inesperada relacionada con perfumes. Mientras conversaban, Nicola Porcella comentó:

“Ahora me dice que les dejo los perfumes a ellos también” Nicola Porcella

Drigiéndose a una persona fuera de cuadro. Ante esto, Marie Claire Harp reaccionó de inmediato y preguntó: “¿Qué perfume?”, para después continuar la interacción con un tono más relajado. En ese momento, incluso señaló a alguien fuera de cámara y añadió: “¿A ti te debe perfumes?”, sin que se obtuviera una respuesta clara dentro del video.

La conversación continuó con referencias a fragancias específicas, cuando Nicola mencionó: “A Fraiche, a Fraiche, a Fraiche” y posteriormente “A Wild Ocean, a Wild Ocean”. Marie Claire respondió: “Ay sí, qué rico”, manteniendo el intercambio en un tono más ligero.

Hasta ahora, la interacción solamente quedo como una broma y el comentario surgió únicamente dentro de este diálogo, sin que se dieran más detalles o aclaraciones adicionales sobre esa mención.

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