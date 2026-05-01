Actor rechazó entrar a ‘La casa de los famosos’ pese a que le ofrecieron un jugoso sueldo, ¿cuál fue la razón?

‘La casa de los famosos’ ha sido uno de los proyectos más exitosos de los últimos años. El reality ha ayudado a muchas celebridades a ser más conocidas en el medio artístico y hasta les ha abierto las puertas en otros ámbitos como la actuación o la conducción. Un ejemplo de ello es Aarón Mercury, influencer que participó en la tercera temporada de la edición mexicana y que pronto hará su debut en las telenovelas.

Pese a esto, muchos deciden rechazar el proyecto. Tal fue el caso de un querido actor que recientemente confesó que declinó la oferta de participar en una de sus ediciones, sin importar el gran sueldo que le ofrecían, ¿cuál fue la razón?

Logo de La casa de los famosos / Redes sociales

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¿Qué actor rechazó entrar a ‘La casa de los famosos’ pese al jugoso sueldo que le ofrecieron?

Se trata de Víctor Manuel Reséndez Ruiz, mejor conocido en el medio artístico como Latin Lover. En un reciente capítulo de su pódcast ‘Luchando por tus sueños’ contó que, en una ocasión, se comunicaron con él para invitarlo a ‘La casa de los famosos’.

No quiso decir si fue la versión de Telemundo o la de México. No obstante, mencionó que le habían ofrecido una “gran lana” y hasta le dijeron que la cifra podría aumentar si generaba rating. A pesar de esto, el también luchador rechazó tajantemente la oferta.

Y es que confesó que la producción quería que fingiera una historia de amor con otra posible participante. Según la celebridad, le propusieron que hablara con su esposa e hijos para dejarles claro que todo sería actuación.

“Me ofrecían más lana si yo hacía una historia con una compañera, y le dije ‘no, pues yo no puedo’. ¿Y sabes qué? Eso se lo dije a la productora Andrea Rodríguez, la productora de Hoy. Le dije '¿Cómo ve?’ Me dicen que hable con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, y que les diga que todo es como actuación”. Latin Lover

Se los dije ‼️



La producción manipula todo

Mueve los hilos del show



Inventa todo y les dice lo que deben hacer



Aquí lo confirma Latín lover



Los romances falsos, los favoritos falsos, los líderes, los expulsados, los salvados y hasta los ganadores ❌❌#LCDLF6 pic.twitter.com/BIVaTOYoPo — Metrosexual (@crixtobalon) April 30, 2026

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Esta fue la razón por la que Latin Lover rechazó ‘La casa de los famosos’

De acuerdo con Latin Lover, Andrea Rodríguez le aconsejó que no entrara al reality, recordándole que la gente pensaría que sus acciones son reales y generaría una mala imagen.

“Me dijo: ‘Mira, la gente no va a saber que es actuado. La gente tiene un concepto de ti. Si tú te portas patán cuando la gente sabe que estás casado, en vez de que ese reality te ayude, te va a empinar. Entonces yo te aconsejo que no’. Y pues no entré, no me quise prestar a eso”, puntualizó.

La celebridad dejó claro que no quería perjudicar a su familia o su imagen, por lo que prefirió rechazar el proyecto, a pesar de las ganancias que pudiera generar. Aunque no se sabe cuál es el sueldo que perciben los participantes del show, se especula que oscilaría entre 50 mil y 500 mil pesos mexicanos.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se dice que el show es “fingido”. En redes sociales se especula que todas las polémicas serían planeadas para generar más rating. Aunque ningún exparticipante ha confirmado esto de manera directa, sí han sugerido que la producción mete “mano” en algunas cosas, principalmente en las nominaciones y eliminaciones.

Latin Lover / Mezcalent

¿Quién es Latin Lover, actor y luchador que rechazó entrar a ‘La casa de los famosos’?

Víctor Manuel Reséndez Nuncio, más conocido como Latin Lover, es un luchador de la AAA, bailarín y actor.

Tiene 58 años actualmente.

Comenzó su carrera en la lucha libre mexicana durante los años 90.

Fue hasta 2005 que ganó notoriedad al participar y ganar ‘Bailando por un sueño’ junto a Mariana Vallejo.

A partir de allí, se desempeñó como conductor en diversos programas como ‘Muévete’. También llegó a formar parte de ‘Solo para mujeres’.

A la par de eso, se le vio en algunos proyectos televisivos como ‘Velo de novia’, ‘Roma’, ‘Mi marido tiene más familia’ y ‘Cómo dice el dicho’, entre otros.

Está casado con Nelly, una mujer que no está relacionada con el medio artístico, desde hace más de tres décadas. Tienen cuatro hijos juntos.

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