Daniela Parra quiere entrar a La casa de los famosos México, ¡y ya sabemos si estará o no! Hay poderosos motivos

La casa de los famosos México es, sin duda, uno de los proyectos televisivos más esperados por los televidentes y los artistas. Daniela Parra lleva 2 años postulándose para ser una de las posibles inquilinas, y una fuente cercana a ella nos revela los detalles en este martes de TVNotas.

“Ha pedido encarecidamente que la promuevan, ruega por una oportunidad. Su gran deseo es estar ahí para hablar sobre la situación de su padre encarcelado y ver si, con eso, genera ruido para cambiar las resoluciones que ha habido hasta el momento. Además, le serviría para dar el gran brinco al medio artístico y que le lluevan más ofertas de trabajo”. Fuente a TVNotas.

“Y aunque no ha habido nada concreto, cuando los medios de comunicación le preguntan sobre el proyecto se sonroja y evade el tema, para alimentar los rumores y ver si así la llaman. Se ha hecho la interesante con el tema”.

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Daniela Parra reveló que su papá Héctor ‘N’ no quiere que entre a La casa de los famosos México. / Archivos/TVNotas

¿Por qué no quieren a Daniela Parra en La casa de los famosos México?

En TVNotas no quisimos quedarnos con la duda, y fuimos directamente con la productora del reality, Rosa María Noguerón, quien fue clara y tajante al respecto: “Con Daniela Parra nunca he hablado. Con quien sí hablé es con Tammy Parra (la influencer). A ella la invitamos a estar dentro de La casa desde la temporada pasada, pero finalmente no logramos cerrar, por algunos compromisos que tenía. Yo creo que a Daniela no (la contemplaría), porque ya estamos como muy avanzados en otras ideas y otros nombres”.

Por otra parte, la joven nos confesó que no solo estaría enfrentando esta negativa, también la de su padre, Héctor ‘N’: “A él no le gusta la idea de La casa de los famosos. No sé por qué, pero no importa. Si entro o no, voy a dar todo de mí”. Sobre si la buscaron el año pasado, aclaró: “Sonaba muchísimo… No hubo búsqueda, sí un poco, pero al principio. Luego solo no quedé”.

El público cree que en el reality, Daniela podría arrasar en votos, como le ocurrió en La academia de Venga la alegría, donde, a pesar de no cantar nada, llegó hasta la final. Además, ganó una edición de Las estrellas bailan en Hoy. “En el de canto yo llegué al segundo lugar, por la gente, que conmigo somos uno mismo”.

Finalmente, nos contó que por el momento desea concentrarse en la actuación. “Recientemente hice un cortometraje que ha obtenido muchos premios. En un festival de la India gané como mejor actriz. Estoy abierta a telenovelas. Nunca digas nunca”.

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Rosa María Noguerón reveló que sí habló con Tammy Parra para La casa de los famosos México. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Quién es Daniela Parra?

Daniela Parra se dio a conocer en 2021 al defender a su padre, Héctor ‘N’, en su proceso legal.

al defender a su padre, Héctor ‘N’, en su proceso legal. Se hizo famosa por vender tamales para apoyar económicamente a su papá.

En 2023 ganó el primer lugar de la quinta temporada de Las estrellas bailan en Hoy.

El año pasado concursó en La academia de Venga la alegría, donde, a pesar de ser constantemente nominada, llegó a la final, y ganó el segundo lugar.

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Daniela Parra quiere unirse a La casa de los famosos México. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Quién sí es un posible participante para La casa de los famosos México 2026?

Quien también ha manifestado su deseo por entrar al reality show La casa de los famosos México, y sí tiene posibilidades es Silverio Rocchi, de quien Rosa María nos dijo: “Nos encantaría. Tenemos su nombre sobre la mesa, pero todavía no hemos logrado avanzar al siguiente nivel. Estamos apenas en ese grupo de hombres jóvenes. Es un gran nombre”.

Silverio también nos contó al respecto: “Ha habido acercamientos varias temporadas, y no nada más con la de México, también con la de EU. En esta última, de Telemundo, estuvimos en pláticas y al final eligieron a otro. Yo creo que Dios me protege de algo o tiene algo mejor preparado para mí. Las cosas llegan en su momento”.

“Creo que soy un buen personaje. Podría dar muchísimo contenido. Tuve un acercamiento hace un par de meses y ahorita ya está empezando todo. Si se da, me encantaría. A mí, en la vida, me ha funcionado ser yo mismo, el que hace ejercicio, cocina, el que contesta cuando tiene que hablar fuerte y ofrece una disculpa cuando sabe que la regó. Es un reality complicado, pero cuando eres genuino, eso contagia a la gente” dijo Silverio.

Con su perfil de hombre sexy, que hace unos años tuvo su propio OnlyFans, podría jalar no solo a las mujeres. “Mi plataforma la abrí por necesidad. Estaba llena de integrantes de la comunidad LGBTQ+: 259 personas eran hombres y solo había 1 mujer. En el reality sería parte de mí estar en calzones, trusa, y hacer ejercicio sin playera”.

Para concluir, Silverio nos dijo que podría entrar a LCDLF tranquilo legalmente, después de que el año pasado la madre de su hija menor, Anahí Fraser, lo denunció por ser un padre que no daba manutención. “Estamos en un momento estable. Yo cumplo todas las semanas con mi hija de acuerdo con mis posibilidades y sus necesidades. Nunca le he fallado y así seguirá. Con mi pequeña hablo todas las mañanas”.

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A diferencia de Daniela Parra, Silverio Rocchi suena fuerte para La casa de los famosos México. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Quién es Silverio Rocchi?

Silverio Rocchi, tras desempeñarse como futbolista en equipos como los Tiburones Rojos de Veracruz, decidió incursionar en la TV. En 2018 fue parte del reality Reto 4 elementos y en 2020, de Guerreros.

También concursó en los realities:



Las estrellas bailan en Hoy,

Hotel VIP

La isla: Desafío Grecia y Turquía.

El año pasado lo vimos en las obras: Alta traición y Ni con ellas, ni sin ellas.

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