Héctor ‘N’: Filtran carta que el esposo de Ginny Hoffman le mandó, ¿qué dice su contenido? VIDEO

El caso de Héctor ‘N’ ha sido uno de los más mediáticos del medio artístico. El conductor se encuentra cumpliendo una condena en prisión por los delitos de corrupción de menores y abuso en agravio de su hija, Alexa.

Actualmente, Daniela Parra, hija mayor del también actor, se encuentra luchando para liberar a su papá, pues confía en su inocencia. En tanto que Alexa y su mamá, Ginny Hoffman, sostienen que Héctor es culpable y han dejado claro que harán todo para que “se haga justicia”.

En medio de todo esto, sale a la luz una presunta carta que Alberto Ocampo, actual esposo de Ginny, le mandó a Héctor ‘N’ en su momento, ¿qué decía dicho escrito? Te contamos todo lo que se sabe.

Héctor N / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Alexa le otorga el perdón a Héctor ‘N’? ¿Él saldrá de prisión? Lanza mensaje en medio de proceso legal

Esto se sabe de la carta que el esposo de Ginny Hoffman le mandó a Héctor ‘N’

En una emisión reciente del programa ‘En shock’, el periodista Jorge Carbajal rememoró que, previo al proceso legal contra Héctor ‘N’, Ginny Hoffman había declarado que el conductor no le daba suficiente pensión para su hija Alexa.

Señaló que, en ese momento, el también actor se había justificado diciendo que no tenía trabajo. Según Carbajal, en aquella época, Alberto Ocampo, esposo de Ginny, le mandó una carta a Héctor para decirle que él sí actuaba como “un padre” para Alexa.

“Cuando Alexa era una adolescente, el Betote le mandó una carta a Héctor, diciéndole, entre otras cosas, que él se había encargado de cubrir colegiatura, comida, medicina de Alexa. Que él no tenía problema en pagar todo porque la quería como una hija, pero que ya le tocaba pagar”. Jorge Carbajal

Y añadió: “Le puso: ‘A partir de hoy te autorizo a que pagues la colegiatura de la niña, que pagues esto, que pagues lo otro o, de lo contrario, voy a pelear la custodia de la niña’. Así la cartota, regañando a Héctor. Suena padre, pero se le olvidó el pequeño detalle, hubieras hecho lo mismo con tus hijos”.

Lee: Alexa acusa a Daniela Parra de sacar provecho de su denuncia contra su padre Héctor N ¿para obtener proyectos?

¿Quién es el esposo de Ginny Hoffman y de qué se le acusa?

Durante la transmisión, Jorge Carbajal sostuvo que Alberto Ocampo, esposo de Ginny Hoffman, presuntamente, era un “papá irresponsable con sus propios hijos”. También reportó que la exmujer lo habría dejado después de descubrir que le estaba siendo infiel con una menor de edad.

“¿No te acuerdas de todo lo que pasó allá en Puebla? Todo lo que se quejó la exmujer del Betote. Si tenemos colota que nos pisen, mejor quedarnos callados. Supuestamente la mujer lo encontró con una muchachita menor de edad, por lo que terminaron en divorcio”, dijo.

Asimismo, mencionó que, supuestamente, el hombre no atiende a su mamá, quien estaría enferma en Puebla. No especificó cuál sería el padecimiento, pero resaltó que, presuntamente, ni Alberto, Ginny o Alexa la visitan.

“Otra recordadita a don Betote; ve a ver a tu mamá, no seas gacho. Ya hasta tuvieron que cambiar a la enfermera y tú ni tus luces”, resaltó.

Esposo de Ginny Hoffman / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Daniela Parra, hija de Héctor ‘N’, ante la carta?

En un encuentro con los medios, Daniela Parra, hija de Héctor ‘N’, confirmó que el esposo de Ginny Hoffman sí le mandó una carta a su papá en su momento. No obstante, admitió que ya no recuerda bien su contenido, pues la recibió hace algunos años.

“La verdad que ni me acuerdo. Creo que es algo que podrán ver en el documental, bien explicado. Esa carta fue hace años, cuando mi hermana todavía hablaba con él (mi papá)”, indicó.

También reiteró que, a la par de su labor para liberar a su papá, está trabajando en el lanzamiento del documental de Héctor, en el que, según sus palabras, “se contará toda la verdad”.

Mira: Aída Pierce revela que expareja de Héctor ‘N’ intentó ponerla en su contra: “Tenía una ira desbordada”