Daniela Parra lanzaría dardo contra Ginny Hoffman tras admitir arrepentimiento en el caso de Héctor N: FOTO

Hace unos días, Ginny Hoffman sorprendió en redes al reaparecer y ofrecer una entrevista para el canal de YouTube de Rayito, su medio hermano. En el encuentro, Ginny habló del caso de Héctor ‘N’ y lamentó que Daniela Parra le diera la espalda a su hermana Alexa a pesar de conocer la verdad.

¿Qué dijo Ginny Hoffman de Daniela Parra en entrevista de Rayito?

“Es una mujer, no es ninguna niña y qué triste le dio la espalda a su hermana, sabiendo que dice la verdad. Qué triste apoyar a alguien y defender a un abusador, están encubriendo a un peder...”, expresó Ginny Hoffman

Incluso Ginny Hoffman opinió sobre la carrera que está haciendo en medios Daniela Parra y aseguró que considera que tiene mucho ángel pero dice que le haría bien alejarse de Héctor ‘N’ y brillar sola, además aseguró que ambos han manipulado a los medios, pero que su estrategia no les ha funcionado con la ley.

“Es una historia que le ha funcionado en los medios de comunicación pero no con las autoridades, ellos salen a decir nos fue muy bien, pero en las audiencias es distinto”, comentó Ginny Hoffman, quien dice que le da tristeza que la gente esté apoyando a un abusador.

Ginny Hoffman en entrevista con Rayito habla sobre Daniela Parra y Héctor N. / Captura de pantalla

¿De qué se arrepiente Ginny Hoffman del caso de Héctor ‘N’?

Ginny Hoffman declaró que si hay algo de lo que se arrepiente en el caso de Héctor ’N’ y sin duda afirmó que de haber tenido la experiencia de lo que pasó ahora, no lo hubiese hecho mediático y afirmó que aún así considera que su hija tenía derecho a exponer su caso en los medios, al igual que muchas chicas confiesan abusos en redes.

“Como mamá me arrepiento mucho de haber permitido que esto se hiciera mediático porque te gana el hígado el coraje, no hay manual para cuando tu hija pasa por algo así, lo mediático no se supo manejar”, comentó Ginny Hoffman.

“Ella podía decirlo dónde ella quería, es muy su decisión, pero ahí empezaron muchos ataques, pero ante la ley todo se ha demostrado”, comentó.

Daniela Parra y Alexa / Redes sociales

¿Qué indirecta lanzó Daniela Parra tras entrevista de Ginny Hoffman?

En la cuenta de Tamalitos chidos, el negocio de Daniela Parra, la hija de Héctor ‘N’ compartió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Ginny Hoffman.

“Andaba muy desaparecida yo. Descansando de SÍ TRABAJAR y no de andar mintiendo en pódcast”, escribió, sin mencionar nombres.

Aunque Daniela no señaló a nadie en específico, usuarios en redes sociales no tardaron en relacionar el comentario con la reciente entrevista de Rayito, en la que participó la actriz Ginny Hoffman.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas salieron en defensa de Daniela. “Eso es mi Dany, sin hacer caso de lo que hablan en el mundo, ustedes sigan triunfando y que el mundo ruede”, comentó un seguidor, mensaje que fue replicado y aplaudido por otros usuarios.

