Héctor ’N’: Considera demandar a la tía de Ginny Hoffman por declaraciones sobre Daniela Parra

La tarde de este jueves, se realizó la lectura de la sentencia de Héctor ’N’. Fue su abogada, Samara Ávila, quien dio algunos detalles de lo que está pasando y pasará con el actor.

A su salida de la lectura, la abogada mencionó que están evaluando apelar. Sin embargo, se sabe que esto llevará tiempo, así que van a considerar una buena estrategia para brindarle un buen resultado a su cliente.

Asimismo, la abogada dijo que el actor está considerando demandar a la tía de Ginny Hoffman por tratar de involucrar a su otra hija, Daniela Parra en el caso con unas recientes declaraciones que dio.

Se realizó la lectura de sentencia de Héctor ‘N’. / Facebook: Héctor Parra

Héctor ’N’ defenderá a su hija Daniela de la tía de Ginny Hofffman

La señora Edith Adler, tía de Ginny Hoffman, compartió un video para exigir que ya no haya ataques en contra de Alexa y su madre. Además, dijo que Daniela había sido abusada también por su padre y señaló que tenía Síndrome de Estocolmo.

La señora también llamó ‘monstruo Parra’ al actor y ‘Daniela Trevi’ a Daniela Parra, lo que ya fue escuchado por Héctor ’N’ en la cárcel y no piensa permitir que Edith meta a su otra hija en este caso, así que le habría pedido a su abogada la posibilidad de demandarla, según lo que dijo Ávila.

“Está usando nombre completo de mis clientes y recuerden que quien afirma tiene la carga de la prueba… Ellos tiene que acreditar su dicho”, dijo la abogada.

La señora hizo declaraciones contra Héctor ‘N’ y su hija Daniela Parra / Facebook: EDIEJADLER1

“Él me hizo saber que no tiene el gusto de conocer a la señora (la tía de Ginny Hoffman) no sabe por qué se refiere así y mucho menos por qué se expresa así de Dani”, explicó la abogada.

“No le gusta que toquen a su hija (Daniela) y jurídicamente me encargó que obviamente veamos las opciones”, añadió.

La demanda en contra de la tía de Ginny Hoffman sería por daño moral, porque además la señora debería tener pruebas de sus dichos. Sin embargo, esto no sería fácil porque Edith vive en Estados Unidos.

Hasta el momento Daniela no se ha pronunciado al respecto.

